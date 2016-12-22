Бывший замглавы «Нафтогаза Украины» покончил с собой при задержании

Бывший заместитель главы компании «Нафтогаз Украина» Геннадий Юрьев покончил с собой.

Как сообщил пресс-секретарь украинской полиции Ярослав Тракало, Юрьев застрелился, когда представители военной прокуратуры пришли задерживать бывшего замглавы «Нафтогаза» в его доме в Винницкой области.

По словам представителя полиции, Юрьев был фигурантом дела, возбужденного по ч.5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах).

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган также подтвердила, что Юрьев был обнаружен мертвым, когда сотрудники правоохранительных органов пришли к нему домой.

Уголовное дело, фигурантом которого был бывший замглавы «Нафтогаза», сообщила Сарган, касается хищения денежных средств «Черноморнефтегаз» при закупке самоподъемных плавучих буровых установок.

Медуза