Число жертв отравления «Боярышником» продолжает расти

В Иркутске продолжает расти число погибших после употребления «Боярышника», сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя минздрава региона Татьяну Шкурскую.

«По последним данным, число погибших — 71. Общее число пострадавших — 117. За ночь поступил еще один человек. На лечении в стационаре находятся 36″, — сообщили в минздраве. Ранее в мэрии сообщили, что один из умерших пил не «Боярышник», а контрафактную водку.

Массовое отравление поддельным спиртосодержащим средством «Боярышник» произошло в Иркутске с 17 декабря. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц». Установлен склад хранения продукции.

В рамках расследования задержано 12 человек — это индивидуальные предприниматели и их сотрудники, осуществлявшие мелкооптовую и розничную продажу. По данным СК, по делу в качестве свидетелей допрошено более 100 человек. В настоящее время проводятся следственные действия в Санкт-Петербурге и республике Алания по отработке фирм, указанных на этикетке в качестве производителя жидкости «Боярышник».

Ранее Комитет по защите прав потребителей РК высказал беспокойство складывающейся ситуацией в России и призывал жителей Казахстана быть осторожнее и внимательнее при покупке различной алкогольной продукции и жидкости «Боярышник».

Tengrinews.kz

