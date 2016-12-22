Полиция проверит мобильники жителей ЗКО
С 22 декабря в области будет проводиться ОПМ «Мобильник»
Оперативно-профилактическое мероприятие «Мобильник» проводится ДВД ЗКО в связи с участившимися случаями кражи мобильных телефонов.
Как сообщает пресс-служба ДВД ЗКО, на сегодняшний день зарегистрировано 1758 краж сотовых телефонов.
В целях предупреждения и выявления преступлений, связанных с кражами и хищениями мобильных телефонов Департамент внутренних дел Западно-Казахстанской области с 22 декабря т.г. на территории области проводит целенаправленной оперативно-профилактическое мероприятие «Мобильник». — говориться в пресс — релизе.
Полицейский будет подходить, брать телефон и сверять IMEI-код со своей базой, — сообщили в полиции — Поэтому просим отнестись к этому с пониманием.
А почему только телефон? Надо сразу делать полный досмотр и на детекторе лжи проверять. Можно ещё взять анализ на наркотики .
Полицейский будет подходить, брать телефон и сверять IMEI-код со своей базой, — сообщили в полиции — Поэтому просим отнестись к этому с пониманием.
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Вот это плевок на КОНСТИТУЦИЮ…………….. Мы ВСЕ признаны ПОДОЗРЕВАЕМЫМИ………..
«Полицейский будет подходить, брать телефон»………как в нацисткой Германии 30-х годов 20 века? А составлять протокол задержания , разъяснить права будут? А допрашивать будут?……….В голове не укладывается такое…… А с несовершеннолетними как будут поступать? Как???????????
Работать надо как положено……….., а не ………..
Ну ппц теперь…может стельки еще в ботинках проверите
Что за бред? Ничего поумнее не смогли придумать?
Что значит полицейский будет подходить и брать телефон? На каком основании? Я никому не обязан предоставлять свой телефон.
так прям на улице будут подходить и требовать показать(дать) трубку? ппц…а нелегче будет тупо заглянуть с проверкой, в подвал амг.»урал» на курмангазы? или в бутик на центральном рынке,рядом со входом в торговый центр «колос»? заодно господа полицейские узнают сколько в этих местах скупки трубок, «трудятся» бородатые люди в коротких штанишках , с нетрадиционными взглядами на ислам!