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Опубликовано: Чт, Дек 22nd, 2016
2 254 ЗКО

Полиция проверит мобильники жителей ЗКО

С 22 декабря в области будет проводиться ОПМ «Мобильник» 

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Оперативно-профилактическое мероприятие «Мобильник» проводится ДВД ЗКО в связи с участившимися случаями кражи мобильных телефонов.

Как сообщает пресс-служба ДВД ЗКО, на сегодняшний день зарегистрировано 1758 краж сотовых телефонов.

В целях предупреждения и выявления преступлений, связанных с кражами и хищениями мобильных телефонов Департамент внутренних дел Западно-Казахстанской области с 22 декабря т.г. на территории области проводит целенаправленной оперативно-профилактическое мероприятие «Мобильник».  — говориться в пресс — релизе.

Полицейский будет подходить, брать телефон и сверять IMEI-код со своей базой, — сообщили в полиции — Поэтому просим отнестись к этому с пониманием.

 

5 комментариев
  1. Сергей:
    22 Декабрь 2016 в 12:52

    А почему только телефон? Надо сразу делать полный досмотр и на детекторе лжи проверять. Можно ещё взять анализ на наркотики .

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  2. Гизат:
    22 Декабрь 2016 в 12:55

    Полицейский будет подходить, брать телефон и сверять IMEI-код со своей базой, — сообщили в полиции — Поэтому просим отнестись к этому с пониманием.
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    Вот это плевок на КОНСТИТУЦИЮ…………….. Мы ВСЕ признаны ПОДОЗРЕВАЕМЫМИ………..
    «Полицейский будет подходить, брать телефон»………как в нацисткой Германии 30-х годов 20 века? А составлять протокол задержания , разъяснить права будут? А допрашивать будут?……….В голове не укладывается такое…… А с несовершеннолетними как будут поступать? Как???????????
    Работать надо как положено……….., а не ………..

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  3. Серик:
    22 Декабрь 2016 в 13:40

    Ну ппц теперь…может стельки еще в ботинках проверите

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  4. Interscol:
    22 Декабрь 2016 в 13:51

    Что за бред? Ничего поумнее не смогли придумать?
    Что значит полицейский будет подходить и брать телефон? На каком основании? Я никому не обязан предоставлять свой телефон.

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  5. real desperado:
    22 Декабрь 2016 в 13:54

    так прям на улице будут подходить и требовать показать(дать) трубку? ппц…а нелегче будет тупо заглянуть с проверкой, в подвал амг.»урал» на курмангазы? или в бутик на центральном рынке,рядом со входом в торговый центр «колос»? заодно господа полицейские узнают сколько в этих местах скупки трубок, «трудятся» бородатые люди в коротких штанишках , с нетрадиционными взглядами на ислам!

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