Полиция проверит мобильники жителей ЗКО

С 22 декабря в области будет проводиться ОПМ «Мобильник»

Оперативно-профилактическое мероприятие «Мобильник» проводится ДВД ЗКО в связи с участившимися случаями кражи мобильных телефонов.

Как сообщает пресс-служба ДВД ЗКО, на сегодняшний день зарегистрировано 1758 краж сотовых телефонов.

В целях предупреждения и выявления преступлений, связанных с кражами и хищениями мобильных телефонов Департамент внутренних дел Западно-Казахстанской области с 22 декабря т.г. на территории области проводит целенаправленной оперативно-профилактическое мероприятие «Мобильник». — говориться в пресс — релизе.

Полицейский будет подходить, брать телефон и сверять IMEI-код со своей базой, — сообщили в полиции — Поэтому просим отнестись к этому с пониманием.