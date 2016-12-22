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Опубликовано: Чт, Дек 22nd, 2016
737 ЗКО / Картина дня / Народный контроль

Снегоуборочные машины наматывают километраж

Видео из социальной сети «ВКонтакте»,  где показаны кадры, как спецтехника работает вхолостую. Город Аксай, 21 декабря 2016 года

 

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