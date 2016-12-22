Снегоуборочные машины наматывают километраж
Видео из социальной сети «ВКонтакте», где показаны кадры, как спецтехника работает вхолостую. Город Аксай, 21 декабря 2016 года
Видео из социальной сети «ВКонтакте», где показаны кадры, как спецтехника работает вхолостую. Город Аксай, 21 декабря 2016 года
|Утром
|-17 ℃
|Днем
|-17 ℃
|Вечером
|-19.98 ℃
|Ночью
|-25.41 ℃
|Влажность
|80 %
|Давление
|hPa 1032.62
|Скорость ветра
|5.81 м/с
|Утром
|-25.12 ℃
|Днем
|-17.69 ℃
|Вечером
|-13.9 ℃
|Ночью
|-11.11 ℃
|Влажность
|77 %
|Давление
|hPa 1041.84
|Скорость ветра
|3.91 м/с