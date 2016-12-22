Строительство колонии строгого режима в Уральске стало поводом для уголовного дела

В Уральском уголовном суде сегодня, 22 декабря начался процесс по делу о хищении 11 миллионов тенге и.о директора Русланом Шунаевым.

Шунаева судят по статье 176 ч.3 п «б,г» УК РК ( в редакции 1997 года) «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества в крупном размере» .

Из обвинительного акта следует, что Руслан Шунаев, будучи ответственным за госзакупки при строительстве колонии строго режима в Уральске и в 2012 и 2013 годах незаконно перечислил на счет лжепредприятия ТОО «Жайык Компани» свыше 11 млн тенге, из которых присвоил себе более 7 тенге. Заключая с компанией контракт на проведение строительно-монтажных работ, Шунаев требовал свой процент от сделки ( 10 %).

Несмотря на то, что на суде данное обвинение подтвердили двое подчиненных Руслана Шунаева, подсудимый свою вину категорически отрицает. И бригадир участка Бауыржан Касенов и начальник одного из участков Ушкын Капезов подтвердили, что не раз носили конверты с неизвестным содержимым Шунаеву.

— Я догадывался, что там деньги, — говорил на суде Ушкын Капезов. – Но я боялся реакции своего руководства, в случае если бы я обратился в правоохранительные органы.

Исправительная колония строго режима на 900 мест РУ-170/3 строилась с 2006 года и была сдана в эксплуатацию в апреле 2016 года. По данным ДУИС ЗКО стоимость строительства — 2,3 млрд тенге.

Данное дело не является единственным в истории РГП «Енбек Орал». В 2015 году был осужден колега Руслана Шунаева, Юрий Маркс. Который будучи и.о. директора РГП «Енбек Орал» участвовал в незаконной предпринимательской деятельности почти на полтора миллиона тенге.

Примечательно, что сам подсудимый Руслан Шунаев согласился дать показания суду только на втором слушании.