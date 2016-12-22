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Опубликовано: Чт, Дек 22nd, 2016
883 ЗКО / Картина дня

В Уральске состоится массовый забег дедов Морозов

 

Акцию «Беги, Санта, беги» проводит популярное уральское сообщество уличных спортсменов «ВКонтакте»

санта

иллюстративное фото

 

Вместо ежегодных отжиманий по 2017 раз, пробежим в новогодних костюмах ,- пишут на странице  Интернет-сообщества. – С собой берем мешок и кидаем туда сладкое и фрукты.      По пути будем радовать детишек.

Место старта – ТЦ «Астана», финиш-  Городской парк культуры и отдыха.

Присоединится к акции и порадовать маленьких уральцев может каждый.

 

Подробнее в сообществе уральских уличных спортсменов «ВКонтакте»  Уличные спортсмены Уральска

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