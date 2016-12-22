В Уральске состоится массовый забег дедов Морозов

Акцию «Беги, Санта, беги» проводит популярное уральское сообщество уличных спортсменов «ВКонтакте»

Вместо ежегодных отжиманий по 2017 раз, пробежим в новогодних костюмах ,- пишут на странице Интернет-сообщества. – С собой берем мешок и кидаем туда сладкое и фрукты. По пути будем радовать детишек.

Место старта – ТЦ «Астана», финиш- Городской парк культуры и отдыха.

Присоединится к акции и порадовать маленьких уральцев может каждый.

Подробнее в сообществе уральских уличных спортсменов «ВКонтакте» Уличные спортсмены Уральска