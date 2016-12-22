Журналист New York Daily News отказался извиняться за сравнение Карлова с послом Третьего рейха

Американский журналист из газеты New York Daily News Герш Кунтцман, от которого представитель МИД Мария Захарова накануне потребовала извинения за сравнение убийства российского посла Андрея Карлова с убийством посла Третьего рейха в 1938 году, заявил, что извинится только в том случае, если Россия сделает это первой. Об этом говорится в его новой статье.

Журналист отметил, что у России «длинный список» того, за что надо извиняться. В статье он упомянул аннексию Крыма, ситуацию на Украине, конфликт в Сирии и сбитый в 2014 году Boeing Малайзийских авиалиний.

При этом Кунтцман отметил, что получил от американских читателей письма, критикующие его высказывания. Он назвал это «тревожной тенденцией».

Накануне сообщалось, что российский МИД направил газете письмо с требованием извиниться за публикацию о Карлове, в которой его сравнили с послом Третьего рейха. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала статью «ксенофобской и содержащей оправдание действий террориста».

Материал под заголовком «Убийство российского посла Андрея Карлова было не терактом, а возмездием за военные преступления [президента России] Владимира Путина» был опубликован в газете 20 декабря. Автор указал, что убийство Карлова напомнило ему убийство немецкого дипломата в Париже еврейским студентом в 1938 году.

Карлова застрелили 19 декабря, когда он выступал на открытии выставки фотографий «Россия глазами турок». Киллер выстрелил в посла несколько раз, ранил еще троих человек, а потом был убит полицией.

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