Аким Жангалинского сельского округа приговорен к двум годам ограничения свободы

Районный суд приговорил Елжаса Танзенова к 2 годам ограничения свободы по факту злоупотребления должностными полномочиями.

По результатам проверки целевого использования бюджетных средств, выделенных по программе «Развитие регионов», районной прокуратурой в сентябре 2016 года в отношении Танзенова было возбуждено уголовное дело.

Прокуратурой установлено, что по итогам тендера был заключен договор между аппаратом акима Жангалинского сельского округа в лице Танзенова и подрядчиком ИП «СаянСтройСервис» Сертекова по благоустройству площадок многоквартирных жилых домов в п. Жангала.

В ходе проверки прокуратурой района выявлено, что работы подрядчиком по данному договору выполнены не в полном объеме. Несмотря на это, аким полностью расплатился с подрядчиком за работы, которые фактически не были выполнены.

Сумма ущерба государству составила более 2 миллионов тенге.

Как сообщает прокуратура ЗКО, Танзенов осужден по статье 361, ч. 2 («Злоупотребление должностными полномочиями»), ст.369, ч. 2 («Служебный подлог») УК РК с применением ст.58, ч.2 УК РК.

Екатерина Литвякова