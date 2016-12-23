Бюджет Уральска в 2017 года стал в два раза меньше по сравнению с 2014 годом

Сегодня на заседании городского маслихата депутаты приняли бюджет на три года. На будущий год на развитие города выделили 21 млрд тенге — это в два раза меньше бюджета 2014 года.

Из республиканского бюджета в Уральск было направлено 2,4 млрд тенге, что в сравнении с предыдущим годом меньше в два раза. Но вместе с тем и увеличился доход города, почти три миллиарда тенге.

Деньги будут вкладываться в основном в социальные проекты. 3 миллиарда тенге из городского бюджета будут направлены на увеличение оплаты труда гражданским служащим ( работники в казенных предприятиях, государственных учреждениях и осуществляющее должностные полномочия в целях реализации их задач и функций и обеспечения функционирования государственных органов.)

На различные мероприятия в сфере социальной защиты и занятости выделено в общей сумме 202 миллиона тенге. Также предусмотрены средства по языковым курсам – 9,5 миллионов и на доплату учителям за замещение на период обучения основного сотрудника – 14,3 млн. тенге.

Депутаты также одобрили выделение на приобретение новых учебников порядка 330 миллионов тенге.

Кроме того, деньги будут направлены на ремонт дорог в отдаленных районах города. Деньги из бюджета также будут направлены на ремонт некоторых объектов образования.

В прошлом году бюджет города составил 22 млрд тенге. На 2018 и 2019 годы будет выделено 20 и 21 млрд тенге соответственно.

Азамат МУХАНОВ