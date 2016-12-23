Бюджет Уральска в 2017 года стал в два раза меньше по сравнению с 2014 годом
Сегодня на заседании городского маслихата депутаты приняли бюджет на три года. На будущий год на развитие города выделили 21 млрд тенге — это в два раза меньше бюджета 2014 года.
Из республиканского бюджета в Уральск было направлено 2,4 млрд тенге, что в сравнении с предыдущим годом меньше в два раза. Но вместе с тем и увеличился доход города, почти три миллиарда тенге.
Деньги будут вкладываться в основном в социальные проекты. 3 миллиарда тенге из городского бюджета будут направлены на увеличение оплаты труда гражданским служащим ( работники в казенных предприятиях, государственных учреждениях и осуществляющее должностные полномочия в целях реализации их задач и функций и обеспечения функционирования государственных органов.)
На различные мероприятия в сфере социальной защиты и занятости выделено в общей сумме 202 миллиона тенге. Также предусмотрены средства по языковым курсам – 9,5 миллионов и на доплату учителям за замещение на период обучения основного сотрудника – 14,3 млн. тенге.
Депутаты также одобрили выделение на приобретение новых учебников порядка 330 миллионов тенге.
Кроме того, деньги будут направлены на ремонт дорог в отдаленных районах города. Деньги из бюджета также будут направлены на ремонт некоторых объектов образования.
В прошлом году бюджет города составил 22 млрд тенге. На 2018 и 2019 годы будет выделено 20 и 21 млрд тенге соответственно.
Азамат МУХАНОВ
Неужели откаты отменили ??? Тогда все сходиться
Если будут воровать в 2 раза меньше, то разницы мы не заметим.
А кто это ручки подняли ?
Совсем слабый наш аким области получается, с центра денег выбить не смог?
Что и следовало доказать! Бюджет текущего года формировался исключительно благодаря авторитету в Астане Ногаева. Кульгинов, очень слабый аким. Популист, не более. Глядя на его стиль работы , что в качестве акима города , что в качестве действующего областного руководителя, сложилось одно и тоже мнение, пиар и имитация работы! Далеко он не пойдет!
Бедные чиновники! На что теперь существовать то будут???????
А если посчитать с учётом девальвации?
А с учётом девальвации в 4 раза меньше?
Многие службы городского Акимата, не работают в полной мере, отсюда и малые поступления в казну города, только лишь на самовольных захватах земли, на каждой улице старого города, можно собрать в виде штрафов, по нескольку миллионов тенге, что это не деньги? А вообще, пора умерить аппетит, многим городским учреждениям, настало время финансового кризиса, а значит надо меньше расходовать денег на всякие прелести жизни, в виде бесцельного катания по городу на служебных автомашинах учреждений…