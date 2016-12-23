Погода -11oC
$328.91=
343.61=
5.39=
Опубликовано: Пт, Дек 23rd, 2016
1 538 Главная тема / ЗКО

Бюджет Уральска в 2017 года стал в два раза меньше по сравнению с 2014 годом

Сегодня на заседании городского маслихата депутаты приняли бюджет на три года. На будущий год на развитие города выделили 21 млрд тенге — это в два раза меньше бюджета 2014 года.

Без имени-3

Из республиканского бюджета в Уральск было направлено 2,4 млрд тенге, что в сравнении с предыдущим годом меньше в два раза. Но вместе с тем и увеличился доход города, почти три миллиарда тенге.

Деньги будут вкладываться в основном в социальные проекты. 3 миллиарда тенге из городского бюджета будут направлены на увеличение оплаты труда гражданским служащим ( работники в казенных предприятиях, государственных учреждениях и осуществляющее должностные полномочия в целях реализации их задач и функций и обеспечения функционирования государственных органов.)

На различные мероприятия в сфере социальной защиты и занятости выделено в общей сумме 202 миллиона тенге. Также предусмотрены средства по языковым курсам – 9,5 миллионов и на доплату учителям за замещение на период обучения основного сотрудника – 14,3 млн. тенге.

Депутаты также одобрили выделение  на приобретение новых учебников порядка 330 миллионов тенге.

Кроме того, деньги будут направлены на ремонт дорог в отдаленных районах города. Деньги из бюджета также будут направлены на ремонт некоторых объектов образования.

В прошлом году бюджет города составил 22 млрд тенге. На 2018 и 2019 годы будет выделено 20 и 21 млрд тенге соответственно.

Азамат МУХАНОВ

 

9 комментариев
  1. Опа:
    23 Декабрь 2016 в 21:08

    Неужели откаты отменили ??? Тогда все сходиться

    +2
    0
    Ответить
  2. Nurlan:
    23 Декабрь 2016 в 22:50

    Если будут воровать в 2 раза меньше, то разницы мы не заметим.

    +2
    0
    Ответить
  3. АлтынОрда:
    24 Декабрь 2016 в 1:50

    А кто это ручки подняли ?

    0
    0
    Ответить
  4. Гость:
    24 Декабрь 2016 в 10:33

    Совсем слабый наш аким области получается, с центра денег выбить не смог?

    0
    0
    Ответить
    • Александр:
      24 Декабрь 2016 в 15:00

      Что и следовало доказать! Бюджет текущего года формировался исключительно благодаря авторитету в Астане Ногаева. Кульгинов, очень слабый аким. Популист, не более. Глядя на его стиль работы , что в качестве акима города , что в качестве действующего областного руководителя, сложилось одно и тоже мнение, пиар и имитация работы! Далеко он не пойдет!

      0
      0
      Ответить
  5. Алексей:
    24 Декабрь 2016 в 10:54

    Бедные чиновники! На что теперь существовать то будут???????

    0
    0
    Ответить
  6. За Правду:
    24 Декабрь 2016 в 13:09

    А если посчитать с учётом девальвации?

    0
    0
    Ответить
  7. набухаюсь в выходные:
    24 Декабрь 2016 в 13:11

    А с учётом девальвации в 4 раза меньше?

    0
    0
    Ответить
  8. Абеке:
    24 Декабрь 2016 в 16:07

    Многие службы городского Акимата, не работают в полной мере, отсюда и малые поступления в казну города, только лишь на самовольных захватах земли, на каждой улице старого города, можно собрать в виде штрафов, по нескольку миллионов тенге, что это не деньги? А вообще, пора умерить аппетит, многим городским учреждениям, настало время финансового кризиса, а значит надо меньше расходовать денег на всякие прелести жизни, в виде бесцельного катания по городу на служебных автомашинах учреждений…

    0
    0
    Ответить

Оставьте комментарий

Вы ввели: 0 из 2 000 символов.

x
2016-12-24
Утром-12 ℃
Днем-12 ℃
Вечером-13.17 ℃
Ночью-12.33 ℃
Влажность88 %
ДавлениеhPa 1032.74
Скорость ветра5.31 м/с
2016-12-25
Утром-12.58 ℃
Днем-10.96 ℃
Вечером-12.53 ℃
Ночью-13.42 ℃
Влажность93 %
ДавлениеhPa 1031.98
Скорость ветра2 м/с