Нацбанк Казахстана может предоставить Казкоммерцбанку финпомощь на оздоровление — Bloomberg

Операция по оздоровлению Казкоммерцбанка может обойтись в 1,5 трлн тенге ($4,5 млрд), пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Нацбанк Казахстана может предоставить крупнейшему банку страны – Казкоммерцбанку – экстренный заём, сумма которого может достигнуть 1,5 трлн тенге (4,5 млрд долларов), сообщает «Интерфакс-Казахстан» со ссылкой на Bloomberg.

Источники Bloomberg утверждают, что предоставление государственной финансовой помощи – один из вариантов, обсуждаемых в руководстве Казкоммерцбанка и Национального банка.

Казкоммерцбанк с 15 декабря, по данным издания, уже получил от Нацбанка заём в размере 400 млрд тенге для поддержания ликвидности.

«Госорганам было поручено не допустить коллапс Казкоммерцбанка, в связи с чем сейчас обсуждаются различные сценарии спасения банка», – говорится в публикации.

Как утверждает источник Bloomberg, Народный банк может начать переговоры по получению контроля над Казкоммерцбанком на следующей стадии операции по спасению банка, если государство согласится предоставить 1,5 трлн тенге, чтобы восполнить пробелы в балансе Казкоммерцбанка, пишет Bloomberg.

По данным другого источника, размер финансирования будет зависеть от результата переговоров между Народным банком и финрегулятором страны.

Представитель Народного банка отказался комментировать этот вопрос. Представители Казкоммерцбанка и Нацбанка также отказались от комментариев «Интерфаксу».

В пресс-службы банков отправлены официальные запросы с просьбой прокомментировать информацию, опубликованную в Bloomberg.

В ноябре в интервью Bloomberg Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что власти Казахстана намерены не позволить Казкоммерцбанку обрушиться.

По его словам, правительство видит два варианта оздоровления банка: либо если акционеры найдут средства для наращивания активов – «сделают его рентабельным, и он возместит свои кредиты», либо Казкомерцбанк обратится к государству за займом.

Казком в ответ на замечание Президента сообщил:

«Мы официально заявляем, что банк стабилен, его финансовое положение устойчивое, а динамика позитивная», – говорилось в сообщении банка.

В Казкоме также ранее информацию о возможном слиянии отрицали. В Народном банке Казахстана после публикаций в СМИ о возможном слиянии сообщили, что «были дискуссии, но не переговоры».

Акционерами Казкоммерцбанка являются Кенес Ракишев – 43,23% (с учетом акций, принадлежащих косвенно через Qazaq Financial Group, общая доля акций под контролем – 71,31%), «Самрук-Казына» – 10,72%, Нуржан Субханбердин – 5,99%, «Центрально-Азиатская инвестиционная компания» – 8,79%, прочие акционеры – 3,19%.

Основным акционером Народного банка является АО «Холдинговая группа «Алмэкс» (63,73%), через которую контрольным пакетом акций владеют Динара Назарбаева и её муж Тимур Кулибаев.

«Интерфакс-Казахстан»