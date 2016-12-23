Спортсмены ЗКО стали призёрами чемпионата РК по настольному теннису

Спортсмены Западно-Казахстанской области выиграли семь медалей на молодежном чемпионате страны по настольному теннису.

Чемпионат Казахстана по настольному теннису среди молодёжи (1995 года рождения и младше) проходил с 13 по 18 декабря в Алматы.

Как сообщили в пресс-службе областного Управления физической культуры и спорта, в копилке команды ЗКО две золотые, три серебряные и две бронзовые медали.

В личном зачете среди юниоров первое место занял Дастан Кенжегулов.

Серебряным призером среди девушек стала Гаухар Алмагамбетова. Бронзовую медаль получил Айдос Кенжегулов.

В парном разряде среди девушек лучшими были Алсу Сапарова и Гаухар Алмагамбетова. А среди юношей пара братьев Кенжегуловых — Дастан и Айдос — заняла 2 место.

Кроме того, в смешанном разряде Айдос Кенжегулов и Алсу Сапарова заняли третье место.

Также в командных соревнованиях среди юношей наша сборная заняла 2 место.

Екатерина ЛИТВЯКОВА