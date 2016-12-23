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Опубликовано: Пт, Дек 23rd, 2016
363 ЗКО / Картина дня

В 2017 году в ЗКО построят шесть школ

Строительство трёх объектов образования уже начато. Об этом «УН» сообщили в Управлении строительства области.

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Иллюстративное фото

 

— В настоящее время ведется строительство трех объектов образования, из них — двух школ в областном центре и интерната на 100 мест в Казталовском районе, — сообщил руководитель Управления строительства ЗКО Арман Уксукбаев. —  Строительство данных объектов ведется по графику и переходит на 2017 год.

Кроме того, Уксукбаев рассказал, что в будущем году запланировано строительство еще трех школ: две в городе и школа в одном из районов области. Также в планах – строительство Дома культуры.

Отметим, что в 2016 году были введены в эксплуатацию два детских сада – на 290 мест в п. Шынгирлау Чингирлауского района и на 140 мест в с. Бурлин Бурлинского района.

Помимо этого, в текущем году завершено строительство школы на 48 мест в с. Озёрное Перемётнинского сельского округа Зелёновского района.

 

Екатерина Литвякова

Один комментарий
  1. real desperado:
    23 Декабрь 2016 в 11:40

    положите пжлста 200 метров асфальта ,вокруг 8 школы! хотя бы сейчас,в снег. ведь в кз это неудивительно,ложить асфальт зимой. весной снова всё в округе затопит!

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