В 2017 году в ЗКО построят шесть школ

Строительство трёх объектов образования уже начато. Об этом «УН» сообщили в Управлении строительства области.

— В настоящее время ведется строительство трех объектов образования, из них — двух школ в областном центре и интерната на 100 мест в Казталовском районе, — сообщил руководитель Управления строительства ЗКО Арман Уксукбаев. — Строительство данных объектов ведется по графику и переходит на 2017 год.

Кроме того, Уксукбаев рассказал, что в будущем году запланировано строительство еще трех школ: две в городе и школа в одном из районов области. Также в планах – строительство Дома культуры.

Отметим, что в 2016 году были введены в эксплуатацию два детских сада – на 290 мест в п. Шынгирлау Чингирлауского района и на 140 мест в с. Бурлин Бурлинского района.

Помимо этого, в текущем году завершено строительство школы на 48 мест в с. Озёрное Перемётнинского сельского округа Зелёновского района.

Екатерина Литвякова