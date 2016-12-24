Некоторые вопросы новостроя в Уральске

Пользователь сайта Талгат Якубов, рассказывает о том, как он пытался достучаться до акимата города, чтобы власти заставили строителей исправить свои огрехи. Месяц назад Талгат поведал нам первую часть этой истории, в публикации «Не заметили отсутствие ливневой канализации». Сегодня мы публикуем продолжение его истории.

«Здесь уже оставлял заметку. Но, к сожалению, не надеялся, что напечатают. 16 декабря, случайно увидел. И решил повторить, более расширив статью. Тем более в той короткой заметке в комментариях была и Наталья, жительница дома №108 по улице М. Монкеулы. Был бы я талантлив, как Мурат Монкеулы, сочинил бы чего про кривые действия и бездействия чиновников и спел бы на весь Youtube.

Заказчиком ГУ «Отдел строительства г. Уральска» нанята организация для производства работ по подключению жилого дома №79 по улице М. Монкеулы в мкр. Коктем к наружной сети газоснабжения, при этом подрядчик применил трубы, бывшие в употреблении. Представителей заказчика (лиц осуществляющих технический надзор) на объекте не встретишь.

Дом сдан в ноябре 2015 года, глава администрации области торжественно распределил ключи 07 сентября 2016 года. Сегодня декабрь 2016 года. Учитывая, как делается работа, каким образом, как долго, вспомнился анекдот «…а Новый Год чаще…»

Касательно, отсутствия ливневой канализации. Здесь также, застройщик тот же… Градостроительный Кодекс обязывает застройщика знать, что данные топосъемки обязательны для проектирования, в частности разделов: «Наружные сети…», «Ливневая канализация», «Благоустройство» и т.д. А ведь, еще необходимо учесть среднюю норму осадков, преобладание ветров. В первой половине ноября очередное подтопление вынудило жителей дома обратиться к журналистам местного телеканала ТДК-42, подействовало на некоторое время. В течение следующих двух-трех дней, подрядчик приступил к восстановлению отмостки, разрушенной дождевой водой, видимо, по причине отсутствия послойной трамбовки пазух фундамента. Касательно отвода дождевых вод, в то же время некая стихийная бригада пыталась заняться устройством ливневой канализации, начав разработку траншей, но, наткнувшись на действующие инженерные сети, бросила производство работ.

В ноябре 22-го обращался к властям, по-инженерному. И 23-го прибыл глава города. Выслушав, дал задание подчиненным приступить к работе и включить меня в кризисную группу. «Высокой» комиссии подсказал, наглядно, кабель уложили не на проектную отметку. Спросил у большого начальника из строительного отдела заказчика: «Почему не велся и не ведется технический надзор за строительством»? Тот ответил: «Почему Вы нас учите?!» Дальше «попылили» немного. Помню те глаза и думаю, что после включения в кризисную группу и «попылили» доброжелателей прибавилось))) В общем, никто не звонил мне, не приглашали в группы). Пришли письменные ответы что да, скоро, с наступлением подходящего времени, погоды (весной, наверное, когда затопит), но в одном ответе было обещание завершить устройство ливневки к концу текущего года (проверил, именно так ответили). Что-то пытались сделать. 7 декабря видел трактор с баровой пилой и… пока все.

И в данное время нет: ни ливневой канализации, ни полностью восстановленной отмостки, с послойным трамбованием пазух фундамента, и устройством глиняного замка, еще и труба газовая не новая.

Просил их рассмотреть в комплексе все, тут целый большой район отстроен хорошими домами, с просторными квартирами. Но, как-то мелко все делают, в том смысле что, пытаются рассматривать отвод воды от одного дома, а дальше другой дом. Спросил у человека похожего на прораба, управляющего баровой машиной: «Есть проект? Дальше упрешься в другой дом, как отведешь воду?» Тот ответил: «Проекта нет. А там как-то, так-то» и махнул туда, где уже есть действующие сети. Сложно! Пока не только ответы, но и вопросы, как говорится «заведены за корягу». Это как в той легенде: Людовик XIV Версаль построил, а гальюны не «догадался».

Погода реальная, ночью под -30оС. Это к тому, что земля промерзла. Можно открыть папку с фото «удивительные моменты нашего городка». Много их здесь, по-причине ненадлежащего контроля со стороны заказчика или его отсутствия…это я касаемо гражданского строительства, еще ремонта дорог, инженерных сетей (может об этом позже). Есть фото, как после ремонта участка какой-то сети обратной засыпкой ликвидирована часть открытой ливневки, в районе налоговой. Весной в местной газете читал, что где-то в центре города, попытались отремонтировать участок ливневки, но оказалось, что закольцевали район. Какая-то борьба с ливневой канализацией в городе. В соседнем доме пандусы отвели в отмостку здания и все, дальше через газон. Теперь думаю, то ли это отсутствие профессионализма, то ли это что-то еще??

Короля делает свита! И та свита, что окружала акима города, делает все по-прежнему, а именно по-кривому. Даже в письменных ответах из акиматов ответы различны и содержание этих писем подтверждает, что проблему все-таки «завели за корягу». Я разбираюсь в строительстве и участвовал в реализации многих инженерно сложных проектов и мы, наша команда, никогда не позволяла себе так относиться к работе. Я вижу расположение домов и предполагаю, что я не один. Здесь, просто, налицо крайний непрофессионализм заказчика — ГУ «Отдел строительства города Уральска». Это к тому, что как управлять подрядчиком так подрядчик и поработает.

Мы с Вами не одни, объединившись, будет полегче. Кто в похожей ситуации звоните, мой мобильный +77769124118 Талгат Якубов