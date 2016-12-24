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Опубликовано: Сб, Дек 24th, 2016
512 Главная тема / ЗКО / Уральская неделя - архив

В Уральске в исправительных учреждениях зафиксировано свыше 500 нарушений законности

По результатам проведенной проверки органами прокуратуры выявлено 551 нарушение законности в исправительных учреждениях ЗКО  и  107 должностных лиц были привлечены к ответственности.

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Об этом сегодня на брифинге в здании областной прокуратуры сообщил, старший помощник прокурора области Тимурлан Исмаилбаев. Также в ходе проверок органами прокуратуры были выявлены нарушения законности затрагивающие конституционные права заключенных и осужденных. Кроме того прокуратурой области было удовлетворено 8 протестов на незаконные решения и действия сотрудников уголовно-исполнительной системы.

Более того, отменены 3 приказа учреждений департамента уголовно исполнительной системы по закупу продуктов питания, чем не было допущено незаконное расходование около 120 млн. бюджетных денег.

На территории ЗКО функционируют 3 учреждения уголовно исполнительной системы. Также действуют 17 служб пробации, 15 изоляторов временного содержания и 2 специальных приемника.

 

Азамат МУХАНОВ

3 комментария
  1. Абеке:
    24 Декабрь 2016 в 15:59

    Вот так бы Прокуроры, выявляли нарушение законности везде, и цены им не было, ведь сколько было случаев ДТП, в зимнее время со смертельным исходом, всегда в таких случаях, идет сопутствующая причина » плохие дорожные условия», но ведь ни одного должностного лица, с дорожно коммунальных служб, не было ни разу привлечено к ответственности…

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    • Оливия:
      24 Декабрь 2016 в 19:12

      ой, ДТП это вообще отдельная тема! Сроки маленькие за то, что делают людей калеками. У меня родственницу сбили специально, срок давали условный, потом вроде пару месяцев на тюрьму посадили, а потом выпустили «по причине отсутствия мест»! это нонсенс! насколько я знаю, если сидят, кого надо посадить, то там по три человека на шконку определяют и в очереди стоят, чтобы поспать. девчонку калекой сделали, он не выплатил ничего и не отсидел….

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  2. За Правду:
    24 Декабрь 2016 в 16:52

    Видел одного из прокуроров на фото, который сидит ближе к флагу. Приезжает на работу на крузаке 200 чёрном. Откуда такие деньги у помощника прокурора? Такие машины даже б/у стоят не менее 80 тыс $…

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