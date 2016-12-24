В Уральске в исправительных учреждениях зафиксировано свыше 500 нарушений законности

По результатам проведенной проверки органами прокуратуры выявлено 551 нарушение законности в исправительных учреждениях ЗКО и 107 должностных лиц были привлечены к ответственности.

Об этом сегодня на брифинге в здании областной прокуратуры сообщил, старший помощник прокурора области Тимурлан Исмаилбаев. Также в ходе проверок органами прокуратуры были выявлены нарушения законности затрагивающие конституционные права заключенных и осужденных. Кроме того прокуратурой области было удовлетворено 8 протестов на незаконные решения и действия сотрудников уголовно-исполнительной системы.

Более того, отменены 3 приказа учреждений департамента уголовно исполнительной системы по закупу продуктов питания, чем не было допущено незаконное расходование около 120 млн. бюджетных денег.

На территории ЗКО функционируют 3 учреждения уголовно исполнительной системы. Также действуют 17 служб пробации, 15 изоляторов временного содержания и 2 специальных приемника.

Азамат МУХАНОВ