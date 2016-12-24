В Уральске в исправительных учреждениях зафиксировано свыше 500 нарушений законности
По результатам проведенной проверки органами прокуратуры выявлено 551 нарушение законности в исправительных учреждениях ЗКО и 107 должностных лиц были привлечены к ответственности.
Об этом сегодня на брифинге в здании областной прокуратуры сообщил, старший помощник прокурора области Тимурлан Исмаилбаев. Также в ходе проверок органами прокуратуры были выявлены нарушения законности затрагивающие конституционные права заключенных и осужденных. Кроме того прокуратурой области было удовлетворено 8 протестов на незаконные решения и действия сотрудников уголовно-исполнительной системы.
Более того, отменены 3 приказа учреждений департамента уголовно исполнительной системы по закупу продуктов питания, чем не было допущено незаконное расходование около 120 млн. бюджетных денег.
На территории ЗКО функционируют 3 учреждения уголовно исполнительной системы. Также действуют 17 служб пробации, 15 изоляторов временного содержания и 2 специальных приемника.
Азамат МУХАНОВ
Вот так бы Прокуроры, выявляли нарушение законности везде, и цены им не было, ведь сколько было случаев ДТП, в зимнее время со смертельным исходом, всегда в таких случаях, идет сопутствующая причина » плохие дорожные условия», но ведь ни одного должностного лица, с дорожно коммунальных служб, не было ни разу привлечено к ответственности…
ой, ДТП это вообще отдельная тема! Сроки маленькие за то, что делают людей калеками. У меня родственницу сбили специально, срок давали условный, потом вроде пару месяцев на тюрьму посадили, а потом выпустили «по причине отсутствия мест»! это нонсенс! насколько я знаю, если сидят, кого надо посадить, то там по три человека на шконку определяют и в очереди стоят, чтобы поспать. девчонку калекой сделали, он не выплатил ничего и не отсидел….
Видел одного из прокуроров на фото, который сидит ближе к флагу. Приезжает на работу на крузаке 200 чёрном. Откуда такие деньги у помощника прокурора? Такие машины даже б/у стоят не менее 80 тыс $…