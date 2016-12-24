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Опубликовано: Сб, Дек 24th, 2016
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В Уральске запустили мобильное приложение «100 советов прокурора»

21 декабря на площадке службы центральных коммуникаций состоялась презентация мобильного приложения «100 советов прокурора».

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В новом приложении будут советы от прокуратуры как защитить себя при нарушении законности со стороны сотрудников правоохранительных органов и других случаях нарушения прав граждан.

— Мы запустили это приложение, также выпустили книгу «100 советов прокурора». Разработчиком выступила генеральная прокуратура совместно с академией правоохранительных органов. Надеемся что это поможет жителям защитить свои права, — прокомментировал Тимурлан Исмаилов, старший помощник прокурора области.

 

Приложение доступно населению на сайте генеральной прокуратуры, а также можно скачать мобильное приложение для смартфонов на платформах ios и android.

 

Азамат МУХАНОВ

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