В Уральске запустили мобильное приложение «100 советов прокурора»

21 декабря на площадке службы центральных коммуникаций состоялась презентация мобильного приложения «100 советов прокурора».

В новом приложении будут советы от прокуратуры как защитить себя при нарушении законности со стороны сотрудников правоохранительных органов и других случаях нарушения прав граждан.

— Мы запустили это приложение, также выпустили книгу «100 советов прокурора». Разработчиком выступила генеральная прокуратура совместно с академией правоохранительных органов. Надеемся что это поможет жителям защитить свои права, — прокомментировал Тимурлан Исмаилов, старший помощник прокурора области.

Приложение доступно населению на сайте генеральной прокуратуры, а также можно скачать мобильное приложение для смартфонов на платформах ios и android.

Азамат МУХАНОВ