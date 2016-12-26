«Исламское государство» взяло ответственность за нападение на полицейских в Дагестане

Боевики «Исламского государства» взяли на себя ответственность за нападения на полицейских в Дагестане. Об этом сообщает группа SITE, которая занимается мониторингом активности экстремистов.

При этом в опубликованных заявления ИГ утверждается, что боевики убили не менее четырех полицейских в Махачкале и Кизилюрте. В МВД России сообщали только о двух погибших в результате нападения на трассе Махачкала — Каспийск в ночь на 25 декабря.

В результате перестрелки в Кизилюрте, как рассказали РБК в региональном управлении МВД, никто не пострадал.