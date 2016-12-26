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Опубликовано: Пн, Дек 26th, 2016
31 Мир

«Исламское государство» взяло ответственность за нападение на полицейских в Дагестане

Боевики «Исламского государства» взяли на себя ответственность за нападения на полицейских в Дагестане. Об этом сообщает группа SITE, которая занимается мониторингом активности экстремистов.

При этом в опубликованных заявления ИГ утверждается, что боевики убили не менее четырех полицейских в Махачкале и Кизилюрте. В МВД России сообщали только о двух погибших в результате нападения на трассе Махачкала — Каспийск в ночь на 25 декабря.

В результате перестрелки в Кизилюрте, как рассказали РБК в региональном управлении МВД, никто не пострадал.

Нападения на дороге в Махачкалу и в Кизилюрте произошли в ночь на 25 декабря. В обоих случаях нападавшим удалось скрыться.
Медуза

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