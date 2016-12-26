Редактор портала Radiotochka.kz «покинул Казахстан»

Главный редактор интернет-портала Radiotochka.kz Бекжан Идрисов сообщил на своей странице в Facebook’е, что покинул пределы Казахстана якобы из-за давления властей. Журналист написал, что после ареста учредителя портала Бигельды Габдуллина следственные органы вынуждали его дать нужные им показания.

Отъезд из Казахстана журналист Бекжан Идрисов, работавший главным редактором информационного сайта Radiotochka.kz, связал с действиями сотрудников антикоррупционной службы, расследующих дело Бигельды Габдуллина, учредителя Radiotochka.kz и главного редактора газеты Central Asia Monitor. По словам Бекжана Идрисова, следователи вынуждали его дать показания против Габдуллина, подозреваемого властями в вымогательстве денег с чиновников. Идрисов утверждает, что ему угрожали уголовным преследованием и заключением под стражу. Он написал также, что устал от «хвастовства» казахов, пояснив, что под «казахами» он понимает 17 миллионов граждан Казахстана.

«Даже следователи антикоррупционного бюро хвастаются передо мной – да ты знаешь, кого мы посадили?! Матаева, Ахметова, Ермегияева! И твоего Габдуллина посадим. Противно, что эти казахи даже не понимают, что Матаев и Габдуллин совсем не стоят в одном ряду с теми, кто деньги действительно воровал и ворует. Начните, казахи, с Назарбаева и его семьи», — написал Идрисов.

В комментарии Азаттыку Бекжан Идрисов сообщил, что не хочет раскрывать свое нынешнее местонахождение «из соображений безопасности». По его словам, он выехал из Казахстана три недели назад, а вчера к нему присоединились члены его семьи. Идрисов добавил, что после отъезда узнал из своих источников в Казахстане, что объявлен в розыск.

В редакции портала Radiotochka.kz сообщили, что отъезд Идрисова не сказался на работе журналистов, сайт функционирует в обычном режиме.

— Мы работаем практически также. Может быть, немного уменьшился наш штат. Мы пока не знаем, как будет в следующем году, до конца этого года мы работаем. Журналисты, видеоинженеры, весь состав работает в штатном режиме, в принципе, спокойно работает. Атмосфера рабочая, — сказала Азаттыку исполняющая обязанности главного редактора Radiotochka.kz Евгения Сазонова.

В пресс-службе национального бюро по противодействию коррупции Азаттыку сказали, что «пока не могут ответить» на вопросы о предполагаемом давлении следователей на Бекжана Идрисова, пообещав предоставить информацию позже.

В генеральной прокуратуре Азаттыку не дали ответа на вопрос, объявлен ли Идрисов в розыск, порекомендовав прислать официальный запрос.

Главного редактора казахстанской газеты Central Asia Monitor и учредителя интернет-портала Radiotochka.kz Бигельды Габдуллина задержали в Астане в середине ноября, суд затем санкционировал его арест на два месяца. 61-летний Габдуллин, по версии антикоррупционной службы якобы проводил через подконтрольные ему СМИ информационную атаку в отношении руководителей государственных органов «путём публикаций негативных материалов, порочащих деловую репутацию», а затем за прекращение критики будто бы «вымогал с должностных лиц государственные заказы для своих медиаресурсов».

Находясь под арестом, Бигельды Габдуллин обратился с открытым письмом на имя президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с просьбой «вызволить из СИЗО». В тексте письма Габдуллин назвал себя одним из верных сторонников курса президента и заявил, что не понимает, за что был задержан. «Если следовать логике обвинителей, то любое издание и любой журналист, которые позволяют себе критику чиновников высокого ранга, уже виноваты, ибо «занимаются вымогательством», — говорится в письме.

После ареста Габдуллина в редакциях Central Asia Monitor и Radiotochka.kz прошли обыски. Прессозащитная организация «Адил соз» заявила, что обыски проводились с грубыми нарушениями.

Радио Азаттык