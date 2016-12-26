Слухи о «зараженных» китайских мандаринах прокомментировали в МНЭ РК

В Комитете по защите прав потребителей Министерства национальной экономики РК заявили, что информация о зараженных гриппом китайских мандаринах, распространяемая в мессенджерах, не соответствует действительности, сообщает корреспондент Tengrinews.kz.

«Грипп — это острое инфекционное заболевание дыхательных путей, вызываемое вирусом гриппа, который входит в группу острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Источником инфекции является больной человек. Заражение происходит воздушно-капельным путем при чихании, кашле, насморке. Заболевание не передается пищевым путем. Пищевые продукты, в том числе мандарины, не являются источником и фактором передачи гриппа, в связи с чем употребление их не может послужить причиной заболевания ОРВИ и гриппом», — сообщили в Комитете.

Отмечается, что в республике регистрируется сезонный уровень заболеваемости ОРВИ без превышения контрольных уровней. Так, с начала эпидемического сезона в республике зарегистрировано более 200 тысяч случаев ОРВИ и гриппа, в том числе 489 случаев гриппа. 6 319 случаев ОРВИ зарегистрировано за последние три дня (23-25 декабря). Основную долю заболевших ОРВИ составляют дети до 14 лет — 66,2 процента, на беременных приходится 3,5 процента.

По информации Комитета, в текущем эпидемическом сезоне отмечается ранняя циркуляция вирусов гриппа А (Н3) и В. Также заболеваемость ОРВИ связана с вирусами не гриппозной этиологии, такими как РС-вирус, аденовирус, риновирус, бокавирус, парагрипп, метапневмовирус и другими.

«В целях снижения заболеваемости ОРВИ в республике проводится определенная работа. С целью принятия оперативных противоэпидемических мер с 1 декабря проводится ежедневный мониторинг состояния заболеваемости населения РК ОРВИ и гриппом и циркуляции вируса гриппа как в Казахстане, так и за рубежом. Вирусологические лаборатории регионов обеспечены необходимыми реагентами, расходными материалами для проведения исследований на грипп и другие респираторные инфекции», — сообщили в Комитете по защите прав потребителей Министерства национальной экономики РК.

Ранее сообщалось, что казахстанцы начали получать аудиозаписи, в которых сообщается о зараженных китайских мандаринах. На записях, которые распространяются в мессенджерах, голос сообщает о том, что мелкие китайские мандарины якобы являются переносчиками вируса тяжелой формы гриппа. Такую информацию, как утверждается в аудиозаписи, сообщил родителям заболевшего ребенка врач инфекционной больницы, который также рассказал, что таким образом гриппом якобы заразились несколько десятков детей.

Тревожное сообщение всполошило казахстанцев, которые массово начали делиться новостью друг с другом. Однако, как оказалось, ранее аналогичные аудиозаписи начали распространяться на территории России.

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