СМИ назвали маловероятной версию теракта на Ту-154 из-за реакции соседей

Силовые структуры считают маловероятной версию теракта на самолете Минобороны, который летел в Сирию. Близость аэропорта Сочи к другим странам не позволила бы утаить взрыв на борту лайнера или попадание в него ракеты

Как сообщил газете «Коммерсантъ» высокопоставленный сотрудник силовых структур, если бы российские власти решили утаить теракт на борту вылетевшего из Сочи Ту-154, то «его бы зафиксировали и тут же предали огласке соседи России по региону». Он объяснил, что каждый российский самолет, вылетающий в Сирию, является объектом пристального внимания со стороны стран НАТО. Системы наблюдения установлены в Турции, Грузии и на Украине.

Собеседник газеты также объяснил, что в случае даже небольшого взрыва на борту лайнер должен был разрушиться при ударе о воду, а этого не произошло: Ту-154 ушел на дно относительно целым. Об этом свидетельствует и тот факт, что обломки не остались на поверхности, а всплыли гораздо позже.

Издание со ссылкой на опрошенных экспертов также указывает, что возможной причиной авиакатастрофы могла стать несинхронная уборка закрылков. Это происходит в том случае, если произошел обрыв приводов.

Мог самолет и войти в плоский штопор из-за заклинившего стабилизатора. В этом случае машина теряет скорость и уходит вниз.

Самолет Ту-154 Минобороны России потерпел крушение утром в воскресенье, 25 декабря, в 1,5 км от береговой линии неподалеку от Сочи. Он вылетел из подмосковного аэропорта Чкаловский в Адлер, где совершил дозаправку для дальнейшей переправки в сирийскую Латакию. Спустя несколько минут после взлета самолет пропал с экранов радаров, а позднее его обломки были обнаружены в Черном море.

В общей сложности на борту военного самолета Ту-154 Минобороны России вместе с членами экипажа находились 92 человека: коллектив ансамбля песни и пляски им. Александрова, который насчитывал 64 артиста, военнослужащие оборонного ведомства и девять журналистов — съемочные группы «Первого канала», НТВ и телеканала «Звезда». Все они следовали на авиабазу Хмеймим в Сирию, чтобы поздравить российских летчиков с наступающими новогодними праздниками.

РБК