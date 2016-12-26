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Опубликовано: Пн, Дек 26th, 2016
17 Мир

Умер певец Джордж Майкл

В Великобритании умер певец Джордж Майкл, сообщает BBC.

Ему было 53 года.

Певец умер у себя дома. В его семье сказали, что пока не хотели бы давать комментарии, и попросили понять в «этот эмоционально сложный период».

 О причинах смерти пока не сообщается. В полиции отметили, что никаких подозрительных обстоятельств обнаружено не было.

Ранее сообщалось, что Джордж Майкл вместе с музыкантом Naughty Boy работал над новым альбомом.

В 2011 году Майкл перенес тяжелую форму пневмонии и находился на грани жизни и смерти. Позднее певец объявил о выздоровлении.

Джордж Майкл (Георгиос Кириякос Панайотоу) родился в Лондоне, в 1980-х годах начал выступать в составе дуэта Wham, затем продолжил карьеру в качестве сольного исполнителя.

Всего за карьеру Джорджа Майкла было продано более 100 миллионов его записей.

Он — обладатель двух премий «Грэмми».

ДОЖДЬ

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