В Туркмении возник дефицит основных продуктов питания

Государственные и некоторые коммерческие магазины, расположенные в регионах Туркмении, вот уже почти месяц испытывают острую нехватку сахара, муки, растительного масла и табачных изделий.

Как сообщает радио «Азатлык», дефицит продуктов и сопутствующий ему рост цен привели к возникновению больших очередей, в которых периодически вспыхивают конфликты, перерастающие в драки. Порой для разрешения подобных ситуаций приходится вмешиваться полиции.

По словам туркменских правозащитников, нередки случаи, когда правоохранители временно конфискуют у граждан мобильные телефоны, дабы те не могли сфотографировать или снять на видео образовавшиеся в торговых центрах очереди за продуктами и сигаретами.

Также отмечается, что некоторые руководители госпредприятий и бюджетных организаций угрожают своим сотрудникам увольнением в том случае, если те будут замечены в очередях за дефицитными товарами.

«Из Марыйской области поступило сообщение о том, что местная полиция разогнала стоявших в очереди за сигаретами людей с помощью сильного напора воды из специально присланных пожарных машин. В городе Куняургенч полиция пыталась разогнать стоявших в очереди людей, снимая номера с их автомашин. В результате произошло столкновение между жителями и сотрудниками правоохранительных органов», — приводит наиболее яркие примеры сложившейся в Туркмении ситуации «Азатлык».

Правозащитники ранее неоднократно сообщали о возникновении в Туркмении дефицита основных продуктов питания и табачных изделий, а также о регулярном росте цен на сигареты на так называемом «черном рынке». Причиной тому, по их мнению, могла послужить возникшая у туркменского государства острая нехватка иностранной валюты, а также введение госмонополии на торговлю табачными изделиями.

Сообщается, также, что на традиционных новогодних базарах также покупателей немного. Нет традиционно оживленной торговлии на популярных среди столичных жителей рынках «Русском базаре» и «Текинском базаре».

Как сообщают собеседники покупательская способность населения за последний год резко снизилась и, в определенной мере, это связано с заметным подорожанием продуктов питания и товаров первой необходимости, а также коммунальных услуг.

С начала 2016 года продукты питания подорожали более чем на 30%, а квартплата почти в 10 раз. Стоимость бензина за год повысилась с 60 тенге до 1 маната.

На этой неделе правительство Туркменистана, в очередной раз, отчиталось об экономическом росте, зафиксированном на уровне 6.2% ВВП, среди наиболее успешных отраслей была отмечена и сфера торговли.

Тогда как, руководство страны и официальная пресса продолжают умалчивать экономические проблемы, с которыми сталкивается население, в том числе вопросы нехватки продовольствия, подорожания товаров и услуг, задержки выплат по заплатам, пенсиям и социальным пособиям.



ИА REGNUM