В Уральске продолжается строительство 4 домов по госпрограмме

Строят эти дома – 3 девятиэтажки и одну пятиэтажку — в посёлке Зачаганск для очередников на арендно-коммунальное жильё, вкладчиков «Жилстройсбербанка» и молодых семей.

В городском отделе строительства «УН» сообщили, что сдача всех домов – это 9-этажный 180-квартирный дом, 9-этажный 96-квартирный дом, 9-этажный 56-квартирный дом и 5-этажный 90-квартирный дом – намечена на 2017 год.

Руководитель городского отдела строительства Марат Мулдашев отметил, что за 2016 год были построены 5 домов в новом микрорайоне посёлка Зачаганск: уже заселены по линии «Жилстройсбербанка» 3 дома (в них 72, 90 и 144 квартиры распределены 50/50 среди вкладчиков «ЖССБ» и тех очередников, кто решил не дожидаться своей очереди, а оформить жильё по госпрограмме в ипотеку через тот же «ЖССБ»); сдан в эксплуатацию один 90-квартирный для молодых семей и ведутся работы по распределению квартир в одной 180-квартирной многоэтажке среди очередников на арендно-коммунальное жильё.

До конца года в том же микрорайоне Зачаганска планируется сдать 6 многоэтажных жилых домов по направлению КИК (Казахстанская ипотечная компания – прим. ред.) – это 653 квартиры, которые будут распределять среди очередников на арендно-коммунальное жильё.

Людмила КАЛАШНИКОВА