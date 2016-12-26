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Опубликовано: Пн, Дек 26th, 2016
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В Уральске состоялся забег дедов морозов

В воскресенье в Уральске состоялся массовый забег дедов морозов под названием «Беги, Санта беги». Мероприятие было организовано сообществом «Уличный спорт Уральск».

 

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В преддверии нового года в одной из сообществ социальной сети «вконтакте»была опубликована новость о массовом забеге. Идею активно поддержали жители города. 25 декабря рядом с ТЦ «Астана» собрались десятки жителей Уральска чтобы посмотреть на массовый забег дедов морозов и санта клаусов.

В забеге приняло участие около 30 дедов морозов и санта клаусов которые пробежали от ТЦ «Астана» до городского парка.

 

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