В Уральске в новом году участки под индивидуальную жилую застройку давать не будут

Марат Мулдашев, руководитель городского отдела строительства, сообщил «УН», что на 2017 год разработка ПДП под индивидуальное жилищное строительство по городу не запланирована.

На данный момент, по информации из отдела строительства, выполняются строительно-монтажные работы по инженерным сетям в северо-восточной части Уральска (именно там, по направлению к посёлку Новенький, совсем скоро начнёт масштабное строительство многоэтажного жилья – прим. ред.). Также параллельно идёт работа по разработке проекта детальной планировки на инженерные сети к ПДП в районе посёлка Рыбцех (там в будущем также предполагается строительство новых микрорайонов города с многоэтажной застройкой – прим. ред.).

Напомним, в очереди на землю под ИЖС в Уральске стоят 69481 человек.

Но… последний раз участки земли под ИЖС в Уральске выдавались в 2011 году в ПДП Деркул. До настоящего времени в бюджете не было средств на разработку проектов детальной планировки (ПДП) под жилое строительство в городе, поэтому 5 лет землю в Уральске не выдавали. Не появилось средств в бюджете на эти цели в 2016 году, и в 2017 году число очередников на землю в Уральске тоже не убавится.

Людмила КАЛАШНИКОВА