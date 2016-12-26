В Уральске за неполный год на 15 млн. тенге оштрафовали нарушителей тишины

За 11 месяцев 2016 года 1473 буйных уральцев были привлечены к административной ответственности за шум в квартирах, который мешал их соседям спать (за 2015 год с тех же нарушителей тишины – их было 1946 – полиция собрала адмштрафов на сумму 18 млн. тенге).

Среди нарушителей покоя и сна соседей – в основном квартиранты.

Начальник МПС ДВД ЗКО, полковник полиции Манарбек Габдуллин сообщил «УН», что сами владельцы съёмных квартир за нарушение тишины их квартиросъёмщиками ответственности не несут.

— В случае, если ваши соседи шумят, устраивают скандалы, включают громкую музыку или курят на общих лестничных площадках, вы имеете право вызвать сотрудников полиции по телефону «102» либо участковых инспекторов полиции для привлечения лиц к административной ответственности по статье КоАП РК «Нарушение тишины» и по статье 441 КоАП РК «Нарушение запрета курения в отдельных общественных местах», — посоветовал Габдуллин.

Кстати, по данным местной полицейской службы, за курение в общественных местах за те же 11 месяцев 2016 года было оштрафовано 6109 уральцев на общую сумму 34,6 млн. тенге (в 2015 году 7175 курильщиков в неположенном месте заплатили адмштафов в размере 37,4 млн. тенге).





Насколько, на ваш взгляд, в Уральске актуальна проблема шумных соседей-квартирантов? Не актуальна. Все квартиранты ведут себя тихо.

Шумят соседи? А мы даже и не слышали...

Очень актуальна. Эти «жильцы на час» уже достали Просмотреть результаты

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Людмила КАЛАШНИКОВА