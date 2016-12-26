В ЗКО журналист отказался от медали к 25 летию независимости

В Казталовском районе Западно-Казахстанской области главный редактор газеты «Ауыл айнасы» Серик Жумагалиев отказался получать медаль к 25-летию независимости страны.

По словам Серика Жумагалиева, это он сделал только из своих человеческих убеждений.

— Я не говорю что это плохая награда. Просто мы забыли про человеческие ценности. Я не обижен на власть или на кого то. Просто у меня есть свои духовные ценности поэтому я отказался, — говорит Жумагалиев.

Со слов редактора, в нашем обществе забыли что такое уважение и честь, точнее потеряла свое значение. Медаль вручают всем подряд.

— Я не осуждаю никого, мы даже пишем что многие получили награду и поздравляем в газете, но я отказался,- заявил Жумагалиев.

Азамат Муханов