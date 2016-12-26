Задайте вопросы руководству управления здравоохранения ЗКО

Внимание, «Прямая линия»!

28 декабря, с 16.00 ч. до 18.00 ч., «УН» проведет «Прямую линию» на тему оказания медицинских услуг.

— С какими проблемами Вы сталкивались при получении медицинских услуг?

— Как отстаивать свои права в поликлиниках?

— Какие услуги стали платными и как получить бесплатный гарантированный объем

медицинской помощи?

Эти и другие вопросы по медицинскому обслуживанию города Вы сможете задать заместителю руководителя управления здравоохранения по ЗКО Аймурзиевой Маншук Кудайбергеновне.

Звоните 28 декабря с 16 до 18 часов по телефону редакции: 54-20-16,. Либо вы можете подойти в офис «УН» по адресу: г.Уральск, ул.Кердери,138, офис №45.

Или же оставить вопросы здесь на сайте «УН» в комментариях к данной информации. а 28 декабря посмотреть онлайн-трансляцию «Прямой линии» на нашем сайте.