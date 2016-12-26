За 2016 год спортсмены ЗКО выиграли более 500 медалей

Спортсменами Западно-Казахстанской области на официальных республиканских и международных соревнованиях выиграно 554 медали разного достоинства. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления физической культуры и спорта.

— В этом году на чемпионатах Казахстана, Азии, Мира, Олимпийских играх спортсмены нашей области выиграли 554 медали. Из них – 180 золотых, 156 серебряных и 218 бронзовых медалей, — говорится в сообщении пресс-службы.

Число занимающихся спортом в области составляет 170 тысяч 650 человек или 26,7 процента населения.

В 2016 году областное управление физической культуры и спорта провело 2378 спортивных мероприятия, в которых было охвачено 144 тысяч 477 человек. Большая часть спортмероприятий – 1879, были проведены в сельской местности.

Екатерина Литвякова

