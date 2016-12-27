На «Прямую линию» выйдет руководство Управления здравоохранения ЗКО

Внимание: «Прямая линия»!

28 декабря, с 16.00 ч. до 18.00 ч., «УН» проведет «Прямую линию» на тему оказания медицинских услуг.

— С какими проблемами Вы сталкивались при получении медицинских услуг?

— Как отстаивать свои права в поликлиниках?

— Какие услуги стали платными и как получить бесплатный гарантированный объем медицинской помощи?

Эти и другие вопросы по медицинскому обслуживанию города вы сможете задать заместителю руководителя Управления здравоохранения по ЗКО Аймурзиевой Маншук Кудайбергеновне.

Звоните 28 декабря, с 16 до 18 часов, по телефону редакции: 54-20-16, либо вы можете подойти в офис «УН» по адресу: г.Уральск, ул. Кердери, 138, офис №45, или же оставить вопросы здесь, на сайте «УН» в комментариях к данной информации, а 28 декабря посмотреть онлайн-трансляцию «Прямой линии» на нашем сайте.