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Опубликовано: Вт, Дек 27th, 2016
113 Главная тема / ЗКО

На «Прямую линию» выйдет руководство Управления здравоохранения ЗКО

Внимание: «Прямая линия»!

 28 декабря, с 16.00 ч. до 18.00 ч., «УН» проведет «Прямую линию» на тему оказания медицинских услуг.

— С какими проблемами Вы сталкивались при получении медицинских услуг?

—  Как отстаивать свои права в поликлиниках?

—  Какие услуги стали платными и как получить  бесплатный гарантированный объем медицинской помощи?

Эти и другие вопросы по медицинскому обслуживанию города вы  сможете задать заместителю руководителя Управления здравоохранения по ЗКО Аймурзиевой Маншук Кудайбергеновне.

Звоните 28 декабря, с 16 до 18 часов, по телефону редакции: 54-20-16, либо вы можете подойти в офис «УН» по адресу: г.Уральск, ул. Кердери, 138, офис №45, или же оставить вопросы здесь, на сайте «УН» в комментариях к данной информации, а 28 декабря посмотреть онлайн-трансляцию «Прямой линии» на нашем сайте.

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