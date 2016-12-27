Тамара Еслямова: Суд на кривой дорожке

Эхо #21мая #Казахстан #Репрессии #несуд

Участковый полицейский Данияр Ракишев получил карьерный рост, став начальником отделения местной полицейской службы УВД Западно-Казахстанской области, а апелляционная коллегия областного суда в ЗКО сегодня оставила без изменения решение первой инстанции о взыскании с меня и ТОО «Журналистская инициатива (учредителя «Уральской недели») 3.5 млн. тенге. Такие новости у меня сегодня.

Судьи области не изменили своему особому – вне закона — отношению к журналистам «Уральской неделе». На их совести решения о взыскании с нас десяти, пяти миллионов (В Уральске суд удовлетворил иск начальника департамента внутренней политики к журналисту Лукпану Ахмедьярову и газете «Уральская неделя» на 5 миллионов тенге).