Тамара Еслямова: Суд на кривой дорожке
Эхо #21мая #Казахстан #Репрессии #несуд
Участковый полицейский Данияр Ракишев получил карьерный рост, став начальником отделения местной полицейской службы УВД Западно-Казахстанской области, а апелляционная коллегия областного суда в ЗКО сегодня оставила без изменения решение первой инстанции о взыскании с меня и ТОО «Журналистская инициатива (учредителя «Уральской недели») 3.5 млн. тенге. Такие новости у меня сегодня.
Судьи области не изменили своему особому – вне закона — отношению к журналистам «Уральской неделе». На их совести решения о взыскании с нас десяти, пяти миллионов (В Уральске суд удовлетворил иск начальника департамента внутренней политики к журналисту Лукпану Ахмедьярову и газете «Уральская неделя» на 5 миллионов тенге).
У меня на руках аудиозапись из зала суда, где Ракишев сообщает судье, что извинялся передо мной, однако судья Сахипова в своем решении пишет, что аудиозапись не подтвердила этого факта! Решение суда первой инстанции насквозь лживо, и по этой же кривой дорожке пошли все трое судей апелляционной коллегии облсуда ЗКО.
Это решение, по замыслу тех, кто стоит за спиной Ракишева, должно убить нас. Ни у меня, ни у учредителя «Уральской недели» нет таких денег. Они это знают.
P.S. Да, на днях наш суд удовлетворил иск родственников жителя Уральска, которого убили и закатали в бетон. Родственники просили взыскать с осужденных моральный ущерб за его смерть. Суд постановил взыскать с преступников 1.3 млн.
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