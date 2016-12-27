В праздничные дни электроэнергия в Германии стала бесплатной

По данным Bloomberg, в праздничные дни цены на электроэнергию в Германии могут стать отрицательными в течение нескольких часов или даже целых дней. Тенденция обусловлена, в первую очередь, ростом производительности ветрогенераторов. В полдень 26 декабря общая мощность выработанной ветряной энергии составила 33 ГВт — 60% от всего электричества, необходимого стране. 27 декабря этот показатель составит 33,7 ГВт. В феврале Германия установит рекорд, достигнув мощности ветроэнергетики в 33,8 ГВт. При этом одного гигаватта достаточно для обеспечения электроэнергией двух миллионов домов.

Рекордным показателям также поспособствует теплая погода — как сообщает MDA Information LLC, температура поднимется на 5 градусов Цельсия выше нормы. Кроме того, в праздники заводы временно прекращают работу, а люди уходят на каникулы, что приводит к снижению спроса на электроэнергию.