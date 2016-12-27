Жители Уральска сами начали ремонтировать дороги

Ремонт улицы Габдолова в Уральске обошелся жителям порядка полумиллиона тенге.

Жители мкр-на «Старый аэропорт» в Уральске несколько лет пытались добиться от акимата ремонта дороги. Много лет люди мучились из-за ухабов. Весной и осенью пройти по этой улице было невозможно. — Мы здесь живем уже несколько лет. Грязь и лужи постоянно. Весной и осенью детям очень сложно. Приходилось даже на машине перевозить детей через улицу, чтобы они смогли добраться до школы, — говорит пенсионерка Раиса Зайлагидовна.

Ждать помощи местные жители устали, да и надежд на то, что дорогу отремонтируют, не было.

— Но вот недавно двое парней, соседей, предложили нам собрать деньги и самим сделать ремонт, — говорит пенсионер Раиса Зайлагидовна.

Идею парней жители поддержали — с каждого дома собрали по 40 тысяч тенге.

— Когда все деньги сдали, мы нашли старое твердое покрытие. Купили все необходимое и начали делать ремонт дороги. Ждать мы уже не могли, — говорят молодые люди.

Ремонт дороги жители собственными силами сделали в течение одного месяца. Люди после работы приходили, начинали заниматься ремонтом, даже приходили помогать родственники жильцов.

В городском отделе ЖКХ и автомобильных дорог инициативу жителей поддерживают. Кроме того, обещали по возможности помочь тем людям, которые также проявят инициативу и сами будут заниматься ремонтом дорог.

— Если люди таким образом пытаются ремонтировать дороги, мы готовы помочь. У нас есть списки организаций, которые занимаются строительством. Можем помочь с подготовкой ПСД (проектно-сметная документация), — говорит Бекжан Тукжан, зам. руководителя ЖКХ.

Кроме плохих дорог, у жителей мкр-на «Старый аэропорт» есть еще одна проблема — это освещение улицы. — На улице очень темно. Утром ничего не видно. Детям в школу ходить сложно. Мы сейчас думаем о том, чтобы сделать освещение на улице и просим акимат помочь нам, — говорит Раиса Зайлагидовна.

Напомним, по данным областного Управления жилищно-коммунального хозяйства, в Уральске около половины городских дорог нуждаются в капитальном ремонте.

Азамат Муханов