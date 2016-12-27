Жителю Актобе дали три года за посты про Путина

Суд в Актобе приговорил к трем годам колонии общего режима предпринимателя Саната Досова за разжигание социальной розни в «Фейсбуке». Поводом для возбуждения уголовного дела стали посты о российском президенте Владимире Путине.

Как отмечает «Актобе Таймс», Досов в своих постах писал, что Путин «разваливает страну», а также призывал россиян остановить «фашизм на своей земле».

На суде Досов признал вину и раскаялся, но его адвокаты заметили, что он размещал только часть тех записей, за которые его судят. Защита предположила, что страницу Досова могли взломать.

Дело против Досова, как предполагается, было возбуждено по жалобе другого казахстанца, который вступал с ним в полемику в комментариях. До суда обвиняемый провел четыре месяца в СИЗО.