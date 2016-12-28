Марат:

Мы, жители 73 дома по улице Ихсанова, почти неделю являлись свидетелями того как тщательно проводилась подготовка к мероприятию «ярмарка для сельхозпредприятий» организованная на данной улице 28 -29 декабря. Судя по подготовке данное мероприятие очень важное так как все ночи техника грохотала мешая нам спать — скребли и скребли снег на этом участке улицы. Мы конечно перетерпели это временное неудобство, даже теперь рады тому что можем закупиться на новогоднее застолье прямо возле дома.

Нет я не хочу испортить данный «праздник». Но меня очень волнует безопасность школьников 21 школы. Выход со двора данной школы ведет в наш двор и все дети идут со школы вдоль дома 73 внутри двора. Но в эти два дня данный маршрут опасен для детей так как оно стало проезжей частью, теперь машины объезжают ярмарку через наш двор. Более того, как я сегодня убедился именно так организовано движение транспорта — сотрудники жолпол, указывают жезлом объезд через двор, таким образом отменяя действие знака «движение запрещено», установленный перед въездом во двор. Видимо это одобренная схема объезда, потому как любые их действия основаны на инструкциях.

Теперь во дворе у нас «мессиво» из машин, прохожих, школьников и снега. Снега много, двор не чищен (вычищено только со стороны улицы для ярмарки). Идти по снегу очень тяжело особенно детям груженым школьным рюкзаком. Так и боишься как бы не соскользнула нога под колесо проезжающей машины. Дай Бог два дня без происшествий на данном участке!

Хочется попросить организаторов подобных мероприятий, чтобы в будущем учитывали каждый аспект, особенно безопасность.

С наступающим всех!!!