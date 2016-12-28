Погода -1oC
$332.61
347.28
5.49
Опубликовано: Ср, Дек 28th, 2016
1 Картина дня / Мир

Ту-154 в «обмен» на Сирию: Минобороны РФ страдает от устаревшего авиапарка — DW

Два огромных самолета и еще четыре маленьких расположились на частной территории в центре жилого района без всякой видимой на то причины. Вокруг разбросаны детали обшивки и кислородные маски. Это практически все, что осталось из оборудования самолета, ведь даже трубопроводы и силовые кабеля уже давно сданы на металлолом. Создается впечатление, что мы на месте крушения этих авиалайнеров. 3 обедневшие тайские семьи, не имея крова над головой, начали жить в заброшенных самолетах, стоящих на частном поле. Семьи, которые собирают и перерабатывают мусор, чтобы заработать несколько долларов в день, не могут себе позволить арендовать или купить жилье. И поэтому не придумали ничего лучше, чем найти кров в старых самолетах. Это частная территория, но охранник не станет огорчать вас отказом и пропустит внутрь за 300 бат с человека. Подробнее: http://bangkokers.ru/airplane-graveyard/ ☎ Тел. +66 941 355 102 (Whats App, Viber, Line) ✉ e-mail: travel@bangkokers.ru

В случае, если версия технической неисправности в ситуации с катастрофой Ту-154 подтвердится, проблема устаревающего авиапарка Миноборны РФ будет выглядеть весьма актуальной. Такой вывод следует из материала издания DW, которые опросило экспертов на предмет того, как следует оценивать гибель военного борта, который рухнул в море через несколько минут после вылета из сочинского аэропорта.

Специалисты заявили «Немецкой волне», что главная проблема Ту-154 — это меньшее по сравнению с современными лайнерами количество автоматизированных систем: самолет данного типа проектировался для другой эпохи с иным уровнем технологий. На подобных машинах профессионализм пилота призван компенсировать недостаток автоматики. По этой же причине человеческий фактор здесь чаще становится причиной катастроф. Статистика подтверждает этот вывод: 72 из 1000 произведенных Ту-154 были потеряны, при этом значительная часть аварий произошли именно по вине экипажей.

«Наши лайнеры устарели и морально, и в плане эффективности», — признает исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев, отмечая, что в новых самолетах «применены электро-дистанционные системы управления и различные механизмы защиты от ошибок», что приводит к значительному сокращению нагрузки на пилотов.

Нехватка денег в казне не дает военному ведомству закупать новые самолеты.

«Очевидно, что нынешнее состояние российской экономики не способствует обновлению авиапарка», — прокомментировал  Пантелеев.

Неназванный источник в министерстве обороны России подтвердил, что Минобороны РФ действительно не может обновить авиапарк из-за экономического кризиса и приоритетов военного бюджета — в частности, из-за весьма затратного вмешательства России в сирийский конфликт.

Newsader

Оставьте комментарий

Вы ввели: 0 из 2 000 символов.

x
2016-12-28
Утром-1 ℃
Днем-1 ℃
Вечером-1 ℃
Ночью-0.58 ℃
Влажность95 %
ДавлениеhPa 1027.44
Скорость ветра4.12 м/с
2016-12-29
Утром-1.26 ℃
Днем-0.39 ℃
Вечером-1.11 ℃
Ночью-5.39 ℃
Влажность97 %
ДавлениеhPa 1033.48
Скорость ветра3.32 м/с