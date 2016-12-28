Ту-154 в «обмен» на Сирию: Минобороны РФ страдает от устаревшего авиапарка — DW

В случае, если версия технической неисправности в ситуации с катастрофой Ту-154 подтвердится, проблема устаревающего авиапарка Миноборны РФ будет выглядеть весьма актуальной. Такой вывод следует из материала издания DW, которые опросило экспертов на предмет того, как следует оценивать гибель военного борта, который рухнул в море через несколько минут после вылета из сочинского аэропорта.

Специалисты заявили «Немецкой волне», что главная проблема Ту-154 — это меньшее по сравнению с современными лайнерами количество автоматизированных систем: самолет данного типа проектировался для другой эпохи с иным уровнем технологий. На подобных машинах профессионализм пилота призван компенсировать недостаток автоматики. По этой же причине человеческий фактор здесь чаще становится причиной катастроф. Статистика подтверждает этот вывод: 72 из 1000 произведенных Ту-154 были потеряны, при этом значительная часть аварий произошли именно по вине экипажей.

«Наши лайнеры устарели и морально, и в плане эффективности», — признает исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев, отмечая, что в новых самолетах «применены электро-дистанционные системы управления и различные механизмы защиты от ошибок», что приводит к значительному сокращению нагрузки на пилотов.

Нехватка денег в казне не дает военному ведомству закупать новые самолеты.

«Очевидно, что нынешнее состояние российской экономики не способствует обновлению авиапарка», — прокомментировал Пантелеев.

Неназванный источник в министерстве обороны России подтвердил, что Минобороны РФ действительно не может обновить авиапарк из-за экономического кризиса и приоритетов военного бюджета — в частности, из-за весьма затратного вмешательства России в сирийский конфликт.

Newsader