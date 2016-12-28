В Уральске молодая пара отправила в Саратов мужчину, отставшего от поезда

Супруги Галина и Юрий (свою фамилию назвать они отказались) позвонили в «УН» и сообщили, что решили сделать доброе дело и – помогли человеку не остаться на улице в новогодние праздники.

— Мы два дня приезжали к Золотой церкви, когда прочитали заметку о Евгении Левченко (на фото) на сайте «Уральской недели», но никак не могли его найти, — рассказывает Галина. – Перед Новым годом нам хотелось сделать какое-нибудь доброе дело, и мы решили купить Евгению Левченко билет на автобус, чтобы он до праздников сумел добраться до семьи своего друга. Страшно себе представить, что в новогоднюю ночь человек может остаться на улице.

Нашли Галя и Юра горемыку-алматинца на третий день, и сразу же отвезли его на автовокзал за билетом.

— Мы связались с Евгением буквально через день, он уже в Саратове, сам позвонил нам и сказал, что доехал до своего друга, — написала Галя на номер ватсап редакции. – Приятно, что мы смогли сделать хотя бы для одного человека новогоднее чудо.

Напомним, о Евгении Левченко мы писали буквально неделю назад. В «УН» его привели местные бездомные — мужчина отстал от поезда, направляясь на заработки в Саратов.

— Я детдомовский, — рассказал он. – Жил в Алматы. Жизнь не ладится, связался с другом детства из Саратова Андреем Устиновым, и он позвал меня на заработки к нему в город. Вышел в Уральске на вокзал, чтобы купить поесть, и отстал. Денег нет, уехать не могу.

Больше двух недель Евгений Левченко побирался возле Золотой церкви, но набрать необходимую сумму на дорогу не смог.

Чтобы доехать до пункта своего назначения, ему нужны были деньги – 4500 тенге, а лучше – билет на самый ближайший автобус Уральск-Саратов.

И вот неравнодушные уральцы Галя и Юра сделали Евгению новогодний подарок – купили ему-таки билет и отправили в Саратов.

Людмила КАЛАШНИКОВА