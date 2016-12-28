В Уральске открылся бар, в котором не требуют денег

Необычный бар известной франшизы Killfish открылся в Уральске. В этом заведении у посетителей есть возможность отдохнуть совершенно бесплатно.



Официальное открытие бара запланировано на 7 января. Но техническое его открытие состоится 28 декабря. И Уральск станет третьим городом в Казахстане, в котором будет бар Killfish. Отличительная черта баров Killfish – полный отказ от системы оплаты наличными деньгами. В основе маркетинга — специальная бонусная программа для клиентов, которая позволяет гостям копить баллы на специальной карте и расплачиваться ими вместо денег. Подробности этой необычной системы оплаты вы можете узнать, когда посетите это заведение.



— Мы специально выбрали место недалеко от основных мест досуга в Уральске, потому что абсолютно не боимся конкуренции. Основная концепция нашего заведения – эксклюзивный позитив в обмен на вашу коммуникабельность. Мы не чопорные, как рестораны, намного доступнее ночных клубов. Бары такого же формата уральцы наверняка видели в американском кино. Наши гости с удовольствием будут здесь танцевать, заводить знакомства, переживать самые яркие моменты своей жизни. Поэтому мы уверены, что бар Killfish станет культовым местом отдыха для молодых людей, — рассказал Константин Свешников, совладелец бара.



Бар Killfish в Уральске открылся на первом этаже торгового дома «Водолей». Бары Killfish отличаются от традиционных заведений отсутствием официантов, заказ можно сделать прямо на баре, и главное- клиентов порадует как общение с профессиональными барменами так и самая богатая коктейльная карта в Уральске. Также об этом заведении вы можете оперативно узнавать,подписавшись на страницу killfish_07kz в социальной сети Instagram.com