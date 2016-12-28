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Опубликовано: Ср, Дек 28th, 2016
682 ЗКО / Картина дня

В Уральске уволился заместитель акима города

Марс Сатывалдиев курировал вопросы внутренней политики, сельского хозяйства, образования и развития языков. Две недели назад аппарат акима объявил конкурс среди сотрудников акимата на должность Сатывалдиева .

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Фото Марса Сатывалдиева с официального портала акимата Уральска

марс

По словам самого Марса Сатывалдиева, уволился он по собственному желанию.

— Человек должен развиваться и пробовать себя в новых сферах, — говорит экс-замакима. —     Вот и я решил попробовать себя в чем-то новом. Пока я рассматриваю предложения.

На данный момент Марс Сатывалдиев временно  нигде не работает.

К слову, Сатывалдиев  проработал заместителем  акима города порядка двух лет.

5 комментариев
  1. Семен Петрович:
    28 Декабрь 2016 в 12:43

    Если как вы пробуете, то лучше уж работайте на себя.

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  2. Александр:
    28 Декабрь 2016 в 12:50

    Интересно! Как можно уйти с такой должности по собственному желанию? Лукавиш Марс, однако. Совпадение или нет, но говорят , что уволилась руководитель управления соцзащиты города Уральска Тукешева Айгуль. Странное дело(((

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  3. Baldinini:
    28 Декабрь 2016 в 12:51

    Удачи в новых начинаниях!

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  4. Вайлекум Ассалам:
    28 Декабрь 2016 в 13:05

    Хм.Что то не чисто тут))) Решил попробовать) Вот проснулся, и решил попробовать)))) Дураку понятно это не причина.

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  5. госслужащий:
    28 Декабрь 2016 в 13:36

    не рыба и не мясо!

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