В Уральске уволился заместитель акима города
Марс Сатывалдиев курировал вопросы внутренней политики, сельского хозяйства, образования и развития языков. Две недели назад аппарат акима объявил конкурс среди сотрудников акимата на должность Сатывалдиева .
По словам самого Марса Сатывалдиева, уволился он по собственному желанию.
— Человек должен развиваться и пробовать себя в новых сферах, — говорит экс-замакима. — Вот и я решил попробовать себя в чем-то новом. Пока я рассматриваю предложения.
На данный момент Марс Сатывалдиев временно нигде не работает.
К слову, Сатывалдиев проработал заместителем акима города порядка двух лет.
Если как вы пробуете, то лучше уж работайте на себя.
Интересно! Как можно уйти с такой должности по собственному желанию? Лукавиш Марс, однако. Совпадение или нет, но говорят , что уволилась руководитель управления соцзащиты города Уральска Тукешева Айгуль. Странное дело(((
Удачи в новых начинаниях!
Хм.Что то не чисто тут))) Решил попробовать) Вот проснулся, и решил попробовать)))) Дураку понятно это не причина.
не рыба и не мясо!