В Уральске уволился заместитель акима города

Марс Сатывалдиев курировал вопросы внутренней политики, сельского хозяйства, образования и развития языков. Две недели назад аппарат акима объявил конкурс среди сотрудников акимата на должность Сатывалдиева .

По словам самого Марса Сатывалдиева, уволился он по собственному желанию.

— Человек должен развиваться и пробовать себя в новых сферах, — говорит экс-замакима. — Вот и я решил попробовать себя в чем-то новом. Пока я рассматриваю предложения.

На данный момент Марс Сатывалдиев временно нигде не работает.

К слову, Сатывалдиев проработал заместителем акима города порядка двух лет.