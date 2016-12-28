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Опубликовано: Ср, Дек 28th, 2016
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Задержан бывший председатель КНБ РК

Бывший высокопоставленный сотрудник спецслужб Казахстана был задержан ещё 26 декабря.

дутба

«В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий 26 декабря 2016 года по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 185  («Разглашение государственных секретов») и частью 3 статьи 362  («Превышение власти и должностных полномочий») УК Республики Казахстан, задержаны Дутбаев Нартай Нуртаевич, Хасен Нурлан Болатулы и Нуртаев Ерлан Суюмбаевич», — отметили в пресс-службе КНБ РК.

Указанные лица в порядке статьи 128 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан водворены в следственный изолятор КНБ. По местам жительства подозреваемых и их родственников проведены обыски, изъяты вещественные доказательства.

Расследование продолжается, о его ходе и результатах будет сообщено дополнительно.

Нартай Дутбаев возглавлял КНБ с декабря 2001 года по 22 февраля 2006 года. Он подал в отставку после того, как стало известно о причастности сотрудников спецназа КНБ «Арыстан» к убийству лидера оппозиции Алтынбека Сарсенбаева.

Тенгриньюс

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