Казахстанских водителей больше не будут останавливать жезлом
С 1 января 2017 года дорожная полиция будет останавливать участников дорожного движения с помощью жестов, свистка, либо специального звукового или светового устройства, установленного на патрульной машине.
Приказ о запрете жезлов среди сотрудников дорожной полиции был направлен всем начальникам местных полицейских служб.
Данное нововведение связано с реализацией программы Дорожной карты по реализации структурных реформ.
В настоящее время дорожная полиция отрабатывает новые навыки и приемы остановки машин.
Зачем, тупо копировать с запада?? Какая разница, как будут останавливать транспорт? Обезьяны….
Водитель сам должен будет остановится увидев полицейского ?
Не удивлюсь такому нововведению.
Дальше просто будут шевелить бровями, для остановки транспорта.