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Опубликовано: Чт, Дек 29th, 2016
205 Главная тема / ЗКО / Картина дня / Страна

Казахстанских водителей больше не будут останавливать жезлом

С 1 января 2017 года дорожная полиция будет останавливать участников дорожного движения с помощью жестов, свистка, либо специального звукового или светового устройства, установленного на патрульной машине.

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Приказ о запрете жезлов среди сотрудников дорожной полиции был направлен всем начальникам местных полицейских служб.

Данное нововведение связано с реализацией программы Дорожной карты по реализации структурных реформ.

В настоящее время дорожная полиция отрабатывает новые навыки и приемы остановки машин.

3 комментария
  1. Нурлан:
    29 Декабрь 2016 в 13:22

    Зачем, тупо копировать с запада?? Какая разница, как будут останавливать транспорт? Обезьяны….

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  2. Сергей:
    29 Декабрь 2016 в 13:26

    Водитель сам должен будет остановится увидев полицейского ?
    Не удивлюсь такому нововведению.

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  3. Серик:
    29 Декабрь 2016 в 13:53

    Дальше просто будут шевелить бровями, для остановки транспорта.

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