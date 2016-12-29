Казахстанских водителей больше не будут останавливать жезлом

С 1 января 2017 года дорожная полиция будет останавливать участников дорожного движения с помощью жестов, свистка, либо специального звукового или светового устройства, установленного на патрульной машине.

Приказ о запрете жезлов среди сотрудников дорожной полиции был направлен всем начальникам местных полицейских служб.

Данное нововведение связано с реализацией программы Дорожной карты по реализации структурных реформ.

В настоящее время дорожная полиция отрабатывает новые навыки и приемы остановки машин.