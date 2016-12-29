«Приглашаем людей со всего мира посетить Универсиаду в Алматы» – Дмитрий Петрухин

Знаменитый казахстанский байкер и официальный посол 28-й Всемирной зимней Универсиады в Алматы Дмитрий Петрухин продолжает рассказывать всему миру о предстоящем празднике студенческого спорта в Алматы. Петрухин осуществляет специальный мотопробег, в рамках которого он уже проехал свыше 60 стран. О главных целях своей экспедиции, спортивном прошлом и многом другом байкер рассказал в интервью.

— Я продолжаю пропагандировать Универсиаду в Алматы, — сказал Дмитрий Петрухин. – Сейчас наша экспедиция находится в Европе, далее через Турцию направимся в сторону Ирана и через Пакистан будем заезжать в Китай. Наша главная задача пригласить на Универсиаду как можно больше людей, спортсменов, зрителей и туристов со всего мира. Думаю, у нас это получается, ведь мы стартовали с 2014 года и с тех пор проехали уже Европу, Азию, Африку и страны Латинской Америки. И наш путь еще продолжается. Мы везем с собой флаг Универсиады, на котором расписываются руководители студенческого спорта тех стран, через которые мы проезжаем. Недавно подписи на флаге поставили президент Международной федерации студенческого спорта Олег Матицын и аким города Алматы Бауыржан Байбек. Считаю, та пропаганда, которую мы ведем на протяжении трех лет, даст свои результаты, многие страны уже подтвердили участие своих спортсменов в Универсиаде-2017, а организации обещали наплыв туристов и гостей в Казахстан.

— Зимняя Универсиада уникальное событие для Казахстана, каковы ваши ожидания от предстоящих соревнований?

— Я жду…нет, даже уверен, что казахстанские спортсмены займут первое место в командном зачете. Все-таки домашние стены, и у нас есть все условия для достижения этой цели. Вспомните зимние Азиатские игры 2011 года, когда мы тоже делали экспедицию для пропаганды этих игр. Жаль, нам не судьба провести зимние Олимпийские игры 2022 года, пусть их проводит Китай. Но мы от этой затеи, думаю, никогда не откажемся, и 2026-й и 2030-й год будет за нами.

— Уже решили, за какими дисциплинами на Универсиаде будете следить в первую очередь?

— Я очень люблю лыжный спорт и хоккей, наверное, это отголоски моей молодости. Я сам занимался когда-то хоккеем, и с Евгением Агуреевым играли, и в карагандинских командах выступал. Лыжи для меня тоже особенный вид, потому что горные лыжи — часть моей жизни. Буду внимательно болеть, и держать кулачки за наших спортсменов.

— Что в первую очередь спрашивают у вас о Казахстане за рубежом?

— Как правило, спортивные чиновники и функционеры, представители иностранных министерств, во многом благодаря нашему президенту, знают о Казахстане. Многие компании вкладывают инвестиции в нашу страну. Но чаще всего я встречаюсь с другим контингентом людей, я ведь еду на мотоцикле через всю страну, пересекаю границы. И всегда приятно, когда люди спрашивают о Казахстане, я не отношусь к ним с негативом, мол, как это вы не знаете о Казахстане, девятой стране по территории в мире. Они не виноваты, как и мы не виноваты, что долгое время были закрытой страной. Ведь на старых картах Казахстан никогда не указывался, обозначался Советский Союз. Поэтому, когда меня спрашивают о Казахстане сейчас я разворачиваю современную карту мира, показываю расположение нашей страны, рассказываю о ее культуре. Дарю буклеты с информацией о Казахстане, разные подарки и сувениры с нашей символикой. Когда включаю гимн, людям нравится музыка, казахский язык. Иностранцам интересна наша культура и наша страна. Думаю, мой пример пропаганды, в хорошем смысле заразителен. Людям ведь сейчас не нужно засылать голубей или письма, чтобы что-то узнать, достаточно открыть интернет, набрать слово «Казахстан» и человек уже будет иметь представление о нашей стране.

Напоследок, Дмитрий Петрухин поздравил всех казахстанцев с наступающим новым годом. Свою экспедицию он завершит 30 января 2017 года.