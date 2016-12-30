Экс-директор «РГП Енбек- Орал», Руслан Шунаев признался в многомиллионном хищении  при строительстве колонии строгого режима

Шунаев поддержал процессуальное соглашение в форме сделки о признании вины и погасил материальный ущерб, причиненный государству.

Суд признал виновным Руслана Шунаева виновным по статье 17, ч.3 п. «б,г» «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества в крупном размере» и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет. В виду смягчающих обстоятельств, а именно признания вины и погашения материального ущерба, применив статью 63 УК РК «Условное осуждение» назначенное наказание будет считаться условным, с испытательным сроком 3 года.

Согласно материалам уголовного дела, Руслан Шунаев, будучи ответственным за госзакупки при строительстве колонии строго режима в Уральске в 2012 и 2013 годах незаконно перечислил на счет лжепредприятия ТОО «Жайык Компани» свыше 11 млн тенге, из которых присвоил себе более 7 млн тенге. Заключая с компанией контракт на проведение строительно-монтажных работ, Шунаев требовал свой процент от сделки (10 %).

Примечательно, что Руслан Шунаев согласился дать показания суду только на втором слушании.

Первоначально Руслан Шунаев свою вину категорически отрицал, несмотря на то, что на суде данное обвинение подтвердили двое подчиненных Руслана Шунаева. И бригадир участка Бауыржан Касенов, и начальник одного из участков Ушкын Капезов подтвердили, что не раз носили конверты с неизвестным содержимым Шунаеву.

Напомним, что исправительная колония строго режима на 900 мест РУ-170/3 строилась с 2006 года и была сдана в эксплуатацию в апреле 2016 года. По данным ДУИС ЗКО, стоимость строительства — 2,3 млрд тенге.