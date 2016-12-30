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Опубликовано: Пт, Дек 30th, 2016
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В Уральске полиция запрещает в новогоднюю ночь взрывать петарды

Пиротехнические средства, по данным пресс-службы ДВД ЗКО, горожане должны взрывать на специально отведённых для этого площадках. Но их, как выяснилось, в Уральске нет. За взрыв петард во дворе своих многоэтажек можно схлопотать штраф в размере 21 тысячи тенге.

 фейерверк

Пресс-служба ДВД ЗКО сообщает, что в предновогодние дни полиция Западно-Казахстанской области перешла  на усиленный режим несения службы

Кроме того, местная полицейская служба области предупреждает граждан, что в целях обеспечения общественной безопасности в период проведения новогодних праздников на территории области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Пиротехника».

— Наши сотрудники в новогодние праздники будет патрулировать город,  — пояснил «УН» начальник местной полицейской службы Манарбек Габдуллин. – Закон запрещает взрывать петарды в неустановленных местах. И наши сотрудники будут предупреждать об этом граждан. Если же люди будут нарушать покой окружающих и взрывать петарды, то мы будем работать по закону – штрафовать их согласно статье 436, часть 2 Кодекса РК об административных правонарушениях.

По словам Габдуллина, взрывать петарды рядовым уральцам можно, в строго установленных для этого местах.

Но…

— В Уральске специализированных площадок, где горожане могли бы пускать салюты, нет, — говорит Манарбек Габдуллин. —  Вне населённых пунктов, пожалуйста, — стреляйте. А вот в городе и посёлках – нет. Это же элементарные меры безопасности, чтобыне было пожаров, чтобы люди не получили ожоги и увечья.

 

Напомним, согласно ст.436 ч.2 Кодекса Республики  Казахстан об административных правонарушениях, за взрыв специальных и кустарного производства пиротехнических устройств в населенных пунктах и не отведенных для этого местах, нарушающий покой физических лиц и установленный порядок, правонарушители могут быть привлечены к административной ответственности по, где предусмотрено наложение административного штрафа на правонарушителей в размере 10 МРП  — это 21 210 тенге.

 

Людмила КАЛАШНИКОВА

 

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