В ЗКО на трассе «Уральск-Атырау» вновь в ДТП погиб человек

Авария произошла вечером 28 декабря.

Как сообщила пресс-служба ДВД ЗКО, на 27 километре трассы «Уральск-Атырау» возле поселка Щапово Зеленовского района водитель автомобиля марки «ВАЗ 21102», 1983 г.р. (он был, по информации сотрудников ДВД ЗКО, абсолютно трезв), решил пойти на обгон, выехал на встречную полосу, и, не справившись с рулевым управлением, допустил столкновение со встречной грузовой фурой «DAF».

В результате столкновения один из пассажиров автомобиля «ВАЗ 21102», сидевший на переднем сиденье, от полученных травм скончался на месте ДТП.

Водитель и второй пассажир «ВАЗа» были госпитализированы.

По указанному факту возбуждено уголовное дело в порядке ст. 345 ч.3 УК РК. Ведется расследование.

— Водители, будьте бдительны и осторожны на трассе, — советуют сотрудники пресс-службы ДВД ЗКО. – В новогодние праздники не садитесь за руль нетрезвыми.

Напомним, за III квартала 2016 года на трассе «Уральск-Атырау» произошло 27 аварий, в которых погибли 12 человек и 33 человека получили серьёзные травмы и увечья.

Людмила КАЛАШНИКОВА