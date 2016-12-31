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Опубликовано: Сб, Дек 31st, 2016
0 Главная тема / Семь Я

Чудеса случаются — (видео)

джипег«Дед Моро-о-оз!» — восторженно закричала трехлетняя девочка, увидевшая его впервые. И как новогодние огоньки зажглись глаза Нургали, когда он увидел долгожданных гостей. Снимая костюмы Деда Мороза и Снегурочки, волонтеры признались, что ради таких моментов стоит выделить несколько часов своей жизни и поучаствовать в сотворении чуда. Накануне Нового года журналисты «УН», волонтеры и благотворительный фонд «Жулдыз» навестили всех детей, которые из-за недуга не могут выйти из дома. 

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