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Опубликовано: Пн, Янв 2nd, 2017
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По факту обрушения дома в Шахане возбуждено уголовное дело

Полиция подозревает нарушение правил пожарной безопасности.

Девять человек были обнаружены под завалами

Девять человек были обнаружены под завалами / Фото КЧС МВД РК

По факту обрушения части жилого пятиэтажного дома в Шахане заведено уголовное дело по факту нарушения правил пожарной безопасности.

«Заведено уголовное дело по статье 292 части 3 «нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее гибель двух и более человек», – сообщили корреспонденту informburo.kz в пресс-службе ДВД Карагандинской области.

Обрушение произошло 1 января около 22:40 предположительно из-за взрыва отопительного котла, который был расположен в подвальном помещении дома.

На данный момент из-под завалов извлечены тела девяти погибших. Из них трое мужчин, трое женщин, трое детей. Двое детей 2016 года рождения, один – 2010 года рождения.

informburo.kz

 

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