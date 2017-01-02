По факту обрушения дома в Шахане возбуждено уголовное дело
Полиция подозревает нарушение правил пожарной безопасности.
По факту обрушения части жилого пятиэтажного дома в Шахане заведено уголовное дело по факту нарушения правил пожарной безопасности.
«Заведено уголовное дело по статье 292 части 3 «нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее гибель двух и более человек», – сообщили корреспонденту informburo.kz в пресс-службе ДВД Карагандинской области.
Обрушение произошло 1 января около 22:40 предположительно из-за взрыва отопительного котла, который был расположен в подвальном помещении дома.
На данный момент из-под завалов извлечены тела девяти погибших. Из них трое мужчин, трое женщин, трое детей. Двое детей 2016 года рождения, один – 2010 года рождения.