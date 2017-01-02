Полиция подозревает нарушение правил пожарной безопасности.

По факту обрушения части жилого пятиэтажного дома в Шахане заведено уголовное дело по факту нарушения правил пожарной безопасности.

«Заведено уголовное дело по статье 292 части 3 «нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее гибель двух и более человек», – сообщили корреспонденту informburo.kz в пресс-службе ДВД Карагандинской области.

Обрушение произошло 1 января около 22:40 предположительно из-за взрыва отопительного котла, который был расположен в подвальном помещении дома.

На данный момент из-под завалов извлечены тела девяти погибших. Из них трое мужчин, трое женщин, трое детей. Двое детей 2016 года рождения, один – 2010 года рождения.

informburo.kz