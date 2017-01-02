Обрушение дома в Шахане

На данный момент из-под завалов извлечено девять погибших. Из них трое мужчин, трое женщин, трое детей. Двое детей 2016 года рождения, один – 2010 года рождения. Об этом сообщил официальный представитель КЧС МВД РК Руслан Иманкулов.

Часть многоэтажного дома обрушилась в посёлке Шахан Карагандинской области 1 января около 22:40. Погибли два человека. Сотрудники КЧС спасли из-под груды обломков четырёх человек, в том числе двух детей, они находятся в реанимации.

Ранее сообщалось о поисках 11 человек, которые могут находиться под завалами.

Очевидцы пишут, что причиной обрушения части дома стал взрыв котла.

informburo.kz