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Опубликовано: Пн, Янв 2nd, 2017
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Родные начали опознание погибших в Шахане

Об одной из погибшей жительнице дома рассказал карагандинец. Фотоальбом снохи он нашёл на обломках дома.

Елена Алексеенко погибла вместе с младенцем

Елена Алексеенко погибла вместе с младенцем / Фото Informburo.kz

Молодой мужчина временно проживал в доме №5 третьего микрорайона, часть которого рухнула 1 января. Молодой человек по счастливой случайности не оказался в квартире на пятом этаже. Там погибла его сноха с шестимесячным ребёнком.

«Я родной брат Владимира Алексеенко. Брат сейчас на вахте. Его 24-летняя супруга Елена в момент обрушения вместе с шестимесячным ребёнком была дома, – рассказывает Алексей Алексеенко. – Новый год мы встречали вместе: я, Елена с ребёнком и моя мама. Утром 1 января я поехал к жене в Караганду, а вечером мне позвонили с неизвестного номера и сказали, что есть важная информация».

Елену и ребёнка Алексей опознал среди мёртвых. Мужчина рассказал, что чудом спаслась и его мать. Она шла домой от соседки. Только поднялась на пятый этаж, открыла дверь и всё рухнуло.

«Мама живая, её спасли самую первую. Начали люди кричать, чтобы не шевелилась», – рассказал Алексей Алексеенко.

На обломках дома Алексей нашёл фотоальбом погибшей снохи.

Фотоальбом Елены был среди груды обломков

Число жертв при обрушении дома в посёлке Шахан достигло девяти человек. Среди погибших два младенца и 6-летний ребёнок.

informburo.kz

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