Аким ЗКО Алтай Кульгинов поздравит православных христиан с Рождеством

Торжественное выступление акима области пройдет 7 января в Храме Христа Спасителя.

7 января в 11 часов в Храме Христа Спасителя аким области Алтай Кульгинов поздравит жителей области с Рождеством Христовым,- сообщили в пресс-службе акимата города.

По словам архимандрита Феодосия Курьянова, 6 января архиепископ Уральской и Актюбинской епархии, владыка Антоний проведет вечернюю службу в Михайло-Архангельском соборе ( Старый собор).-С 9 утра 7 января утренняя праздничная служба пройдет в Храме Христа Спасителя ( Золотая Церковь).

— 8 января, в 14-00 и 16-00 в русском драматическом театре имени Островского пройдут детские рождественские утренники, устраиваемые епархией, — говорит архимандрит Феодосий Курьянов.- А в 19-00 пройдет концерт для взрослых.