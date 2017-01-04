Аким ЗКО Алтай Кульгинов поздравит православных христиан с Рождеством
Торжественное выступление акима области пройдет 7 января в Храме Христа Спасителя.
7 января в 11 часов в Храме Христа Спасителя аким области Алтай Кульгинов поздравит жителей области с Рождеством Христовым,- сообщили в пресс-службе акимата города.
По словам архимандрита Феодосия Курьянова, 6 января архиепископ Уральской и Актюбинской епархии, владыка Антоний проведет вечернюю службу в Михайло-Архангельском соборе ( Старый собор).-С 9 утра 7 января утренняя праздничная служба пройдет в Храме Христа Спасителя ( Золотая Церковь).
— 8 января, в 14-00 и 16-00 в русском драматическом театре имени Островского пройдут детские рождественские утренники, устраиваемые епархией, — говорит архимандрит Феодосий Курьянов.- А в 19-00 пройдет концерт для взрослых.
Мда уж, инфоповод блин. Аким поздравит. Анонс обращения акима с поздравлением. Будто люди только этого в рождество и ждут, и рождество не будет полным без его поздравления.
Думаю, что новости 7-8го числа о том, что он поздравил было бы достаточно, а аносировать поздравление это уже слишком. Попахивает культом личности каким-то.