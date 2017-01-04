ФК «Акжайык» из Уральска отправится на сборы в Турцию

Уральский клуб начал подготовку перед новым футбольным сезоном. Об этом сообщили в пресс-службе ФК «Акжайык».

— В декабре команда приступила к тренировкам. Первые втягивающие сборы футболисты проводят в Уральске. Все тренировки проходят на стадионе ФК «Акжайык», — сообщили в футбольном клубе.

Первые заграничные учебно-тренировочные сборы ФК «Акжайык» проведет в Турции с 8 января. Футболисты пробудут там около трех недель.

Как сообщили в пресс-службе клуба, УТС команда проведет в прежнем составе за исключением нескольких игроков.

Так, «Акжайык» покинул Рахимжан Розыбакиев, подписавший контракт с командой «Актобе». Также на просмотре в других клубах находится Эльдар Абдрахманов.

В клубе также отметили, что команда отправится на сборы под тренерством прежнего наставника — Вахида Масудова.

— В ходе сборов определится состав нашей команды, — рассказали в пресс-службе.

Екатерина Литвякова